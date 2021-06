한일고속페리 『바캉스·카캉스』 ‘내 차타고 제주도 여행’, 뜨거운 여름 할인 이벤트

- 여수~제주 골드스텔라호 여객 40%, 차량 20% 동시 할인

- 8월 2일~15일까지 오전 08:30 출발, 키즈 서비스 제공

여수~제주, 완도~제주 2개의 항로에 4척의 카페리를 운항하는 국내 최대 연안여객선 대표 기업 ㈜한일고속은 여름성수기를 맞아 2021년 7월 10일부터 8월 31일까지 『바캉스·카캉스』 이벤트를 진행한다.

『바캉스·카캉스』는 한일고속페리에서 여름성수기 기간에 처음 진행하는 할인이벤트다. 코로나로 지친 고객들이 여름 가족여행을 부담 없이 편리하고 안전한 카페리를 이용해 제주여행을 즐길 수 있도록 준비했다. 특히, 제주도 방문객 증가로 치솟는 렌트카 비용으로 내차를 이용하면 보다 합리적인 여행경비 계획이 가능하다.

여수에서 제주까지 연결되는 모던 프레스티지 카페리 ‘골드스텔라호’를 이용하면 집에서부터 내 차를 타고 내륙과 제주 여행을 동시에 즐길 수 있다. 방역을 중요시하는 요즘 가족이나 친구끼리 여행을 원하는 여행객의 문의와 이용률이 증가하고 있다.

골드스텔라호는 2020년 6월 첫 운항을 시작한 국내 건조 대형카페리다. 바다 위의 호텔급 호화 객실과 최고급 인테리어로 1인 여행객부터 가족, 반려동물 동반객까지 누구나 편하고 여유롭게 특별한 제주여행을 할 수 있다. 선내 맛집으로 통하는 레스토랑과 포토존, 키즈룸, 오락실, 카페 등도 있어 다이나믹한 이동시간을 보낼 수 있다.

『바캉스·카캉스』 이벤트는 객실 최대 40%, 차량 20%할인 제공한다. 차량동반 고객은 차량할인뿐 아니라 여객할인도 동시에 가능하다. 게다가 여객 4인이 모이면 특별 균일가에 이용이 가능해 가족여행 및 소규모 이용객이 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 차량은 승용, 승합, 캠핑카까지 할인이 적용되며 여객은 일반객실부터 침대객실까지 선택할 수 있다.

또한, 골드스텔라호는 8월 2일부터 15일까지 여수출발 오전 8:30으로 변경 운항한다. 여름 성수기 휴가철 고객이동이 많은 기간에 한정해 여수에서 제주도로 오전이동 함으로써 고객이동의 부담감을 줄일 계획이다. 선내 편의시설과 티타임의 여유 있게 즐기면서 통창 및 야외 데크에서 맞이하는 남해바다의 아름다움을 만끽하는 시간을 선사할 예정이다. 아이를 동반한 가족들은 키즈서비스를 제공받을 수 있다. 출발 전 홈페이지를 통해 키즈크루증을 신청하면 현장에서 발급되고, 선내 넓은 실내 키즈룸에서 지루하지 않은 시간을 보낼 수 있다. 기존 제주발에서만 진행했던 조타실 체험도 여수발 오전운항 기간 동안 현장신청 및 참여가 가능하다.

『바캉스·카캉스』 이벤트의 자세한 내용은 한일고속 홈페이지에서 확인할 수 있으며 홈페이지와 대표전화를 통해 예매가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr