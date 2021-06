넥스트엔진, 국내 쇼핑몰 통합관리 솔루션 수요 활발해

2019년 3월 국내 런칭한 쇼핑몰 통합관리 솔루션 넥스트엔진인 온라인 셀러들을 주목시키고 있다. 기존 청년층의 온라인 시장의 불편함을 해소하고, 중장년층의 온라인 쇼핑 입점이 늘어나면서 넥스트엔진 같은 쇼핑몰 통합 솔루션을 활용하고자 하는 수요가 늘어난 덕이다.

코로나의 장기화와 롯데, 신세계 등의 대형 업체들의 활발한 이커머스 진출로 비대면 온라인 시장의 성장세가 이루어지고 있는 만큼, 본 솔루션에 대한 인기는 나날로 고공행진 중이다.

넥스트엔진은 과거에 여러 온라인 몰에 로그인해 사용했던 불편함을 해소하기 위해 상품 등록과 수정, 주문 수집, 배송 및 재고관리 등을 한 곳에서 통합적으로 관리할 수 있으며, 고객센터의 신속한 응대와 쉬운 사용방법, 합리적인 이용요금, 실시간 채팅 상담 등이 이루어져 많은 셀러들의 만족도를 이끌어내고 있다. 또한 선불제가 아닌 후불제 방식을 통해 매월 자신의 사용량만큼의 요금 결제가 가능하여 비용 부담이 적다는 장점도 있다.

현재 가입 시 1개월 무료체험이 가능해 일체의 비용 없이 솔루션을 이용할 수 있으며, 페이스북/유튜브 이벤트 등으로 고객들에게 추가 혜택을 제공하고 있다.

끝으로 넥스트엔진 시스템 총괄 이상현 부문장은 ‘이에 따른 수혜가 많은 온라인 셀러들에게 돌아갈 수 있도록 쇼핑몰 통합관리 솔루션의 미래를 기대해달라’고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr