'이낙연표 여성정책' 싱크탱크 출범…발기인만 5만2000명

공동대표·직능대표 500여명 이름 올려

전혜숙 최고위원 "현장 목소리 담긴 여성 정책 담아낼 것"

[아시아경제 오주연 기자]더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표의 여성정책 싱크탱크 '신복지 전국여성포럼'이 공식 출범했다.

26일 오후 신복지 전국여성포럼(신복지여성포럼)이 서울여성플라자 1층 아트홀에서 창립총회를 열고 본격적인 활동에 나섰다. 신복지여성포럼은 이낙연표 여성정책을 개발하기 위한 싱크탱크다.

이 전 대표는 "2021년 대한민국에서 여성으로 산다는 것이 과연 무엇인가라는 숙제를 절감하고 있다"며 "여성 문제는 젠더 문제로만 볼 게 아니다. 큰 결심을 해서 하나하나 해결하겠다"고 말했다.

신복지여성포럼에는 전현직 광역·기초 여성의원 170여명과 더불어민주당 전국 시·도당의 전·현직 여성위원장, 일반 여성 시민 등 발기인 수 규모만 5만2000명 넘게 참여했다.

공동대표단과 직능대표단에는 500여명이 이름을 올렸다. 공동상임대표로는 전혜숙 더불어민주당 최고위원과 함께 전국호남향우회 박효경 여성회장이 선출됐다.

전 최고위원은 "이낙연표 국가비전인 '내 삶을 지켜주는 나라'에 현장 여성의 목소리가 제대로 담길 수 있도록 실질적이고 구체적인 정책안을 연구해 제안할 계획"이라고 말했다.

'내 삶을 지켜주는 나라-신복지포럼'은 내달 중 신복지노동포럼과 신복지청년포럼 발대식을 가질 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr