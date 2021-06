부산 화장실서 또 독성 가스에 숨졌다 … 조선소 근로자 1명 사망, 1명 중상

황화수소·암모니아 누출 추정, 2019년엔 여고생이 광안리해변 공중화장실서 숨져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 사하구 한 조선소 화장실에 용변 보러 들어갔던 40대와 20대 남성 2명이 가스에 질식돼 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

26일 부산 사하경찰서에 따르면 이날 오전 11시 7분쯤 구평동의 한 조선소 사무실 건물 옆 1층 화장실에 2명이 쓰러져 있는 것을 직원이 발견해 신고했다.

출동한 구조대원은 의식이 없는 이들을 병원으로 이송했지만 1명만 가까스로 의식을 회복하고 1명은 숨졌다. 화장실에서는 달걀 썩는 냄새가 심하게 난 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 이들이 1층 화장실 배수구에서 유출된 암모니아와 황화수소를 마셔 사고를 당한 것으로 보고 있다.

해당 화장실에서는 이날 오전 11시 38분쯤 공기 중 암모니아 농도가 56ppm으로 측정됐고, 낮 12시쯤에는 황화수소가 250ppm으로 확인됐다.

황화수소는 썩은 달걀 냄새가 나는 무색 악취가스로, 흡입만 해도 금방 질식할 수 있는 대표적인 독성 가스다.유해가스인 암모니아도 좁은 공간에서 흡입하면 의식을 잃을 수 있다.

부산의 화장실에서는 2019년에도 황화수소 누출 사고가 발생해 1명이 목숨을 잃었다. 그해 7월 수영구 광안리해수욕장 인근 공중화장실에서 여고생이 누출된 황화수소를 들이마셔 숨졌다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr