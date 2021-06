"대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다

7월 말부터 사업장 내 부속 의원 통해

만 18~59세 임직원·상주 협력사 직원 대상

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성을 시작으로 국내 주요기업들이 임직원에 대한 코로나19 백신 자체 접종을 추진하는데 속도를 내는 분위기다. 사업장 부속 의원을 활용해 다음달 말부터 접종에 들어가는 등 일정과 계획을 속속 내놓고 있어서다.

26일 업계에 따르면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날"현대차" 관련 株가 "윤석열" 황금株HMM 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 는 다음달 27일부터 사업장 내 부속 의원을 통해 임직원에게 모더나 백신을 자체 접종할 계획이다. 수원사업장을 비롯해 구미·광주·기흥·화성·평택·천안 등 사내 부속 의원이 있는 사업장의 만 18∼59세 임직원과 상주 협력사 직원이 대상이다. 접종 신청은 오는 28일부터 받는다.

삼성 계열사 중에서는 앞서 삼성디스플레이가 지난 23일 가장 먼저 임직원 자체 접종을 공식화했다. 삼성디스플레이 아산1·아산2·기흥·천안 사업장에 근무하는 만 18∼59세 임직원과 상주 협력사 직원을 대상으로 내달 27일부터 모더나 백신을 접종하기로 했다. 이 밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 247,888 전일가 690,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종'급식 몰아주기'로 사법리스크 갇힌 삼성…재계 "해도 너무한다"(종합) close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 175,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 293,480 전일가 175,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 '급식 몰아주기'로 사법리스크 갇힌 삼성…재계 "해도 너무한다"(종합)3분기 백신, "우선 접종보다 신속 접종"… 반도체·車 자체 접종 가능성 ↑ (종합)[클릭 e종목]"삼성전기, 2Q 실적 시장 기대치 충족 전망" close 다른 계열사도 내달 27일부터 임직원 백신 자체 접종에 들어간다. 마찬가지로 만 18∼59세 임직원과 상주 협력사 직원이 접종 대상이고 모더나 백신이 사용된다.

삼성 외에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 2,500 등락률 +1.98% 거래량 2,531,018 전일가 126,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "SK하이닉스, 실적 개선 본격화...현 시점 주가 빼고 다 좋다"코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날SK하이닉스, 브라질서 인텔 낸드사업부 인수 승인 받아 close 와 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,250 전일대비 300 등락률 +1.25% 거래량 2,855,183 전일가 23,950 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 더 과감해지고 젊어진 LG, 구광모 체제 3년 혁신성과삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종삼성디스플레이, 내달 27일부터 모더나 백신 임직원 자체 접종(종합) close 등 주요 기업들도 일정을 정했다. SK하이닉스는 내달 27일부터 이천·청주 사업장에서 부속의원을 통해 만 18∼59세 임직원과 상주 협력사 직원에게 모더나 백신을 접종하기로 했다. LG디스플레이도 파주·구미 사업장 임직원을 대상으로 내달 27일부터 모더나 자체 접종을 시작할 예정이다.

앞서 방역당국은 오는 8월께부터 기업들의 주요 생산 공장에서 부속의원 등 사업장 내 의료시설을 통해 코로나19 백신접종을 하겠다고 밝힌 바 있다. 현대자동차그룹도 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 537,893 전일가 242,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날현대차, 네이버Z와 '제페토'서 쏘나타 N라인 가상 시승체험삼성디스플레이, 내달 27일부터 모더나 백신 임직원 자체 접종(종합) close 국내 공장 세 곳과 연구소, 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 90,700 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 1,821,258 전일가 90,600 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 의 국내 공장 세 곳, 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 600 등락률 -1.09% 거래량 1,672,211 전일가 55,100 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 업계 최초 '디지털 기반' 통합보고서 발간탄소배출권 쟁탈전에 철강업도 가세…하반기 가격 치솟나[클릭 e종목]"현대제철, 본격적인 이익 개선 구간 돌입" close 의 인천·포항 공장 등에서 이르면 7월 말부터 8월 초까지 1차 접종을 진행할 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr