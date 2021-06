[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] ‘여행자의 도시’ 담양군이 지난 24일 개막한 2021 서울국제관광박람회에 참가해 담양의 관광명소와 체험 등 다양한 볼거리, 즐길 거리와 함께 지역 특산품을 홍보해 호응을 얻었다.

이번 2021년 서울국제관광박람회는 서울코엑스 C홀에서 국내외 관광홍보관, 언택트 여행홍보관, 전통문화체험관 등을 내용으로 코로나19 예방 및 확산 방지를 위해 철저한 방역 대응 태세 속에서 4일간 진행됐다.

