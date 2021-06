지하철 에스컬레이터서 앞 여성에 '소변테러'한 20대男

[아시아경제 임주형 기자] 지하철 에스컬레이터 앞에 서있던 여성을 향해 소변을 본 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

인천 미추홀경찰서는 공연음란 혐의를 받는 20대 A 씨를 불구속 수사하고 있다고 25일 밝혔다.

A 씨는 지난 23일 오후 10시30분께 인천시 미추홀구 인천지하철 2호선 주안역 내 한 에스컬레이터에서 앞에 있던 20대 여성 B 씨의 등에 소변을 본 혐의를 받는다.

당시 술에 취한 상태였던 A 씨가 소변을 보자, 이를 알아챈 B 씨가 그를 붙잡고 역무실로 끌고 갔다.

신고를 받고 출동한 경찰은 지하철 역사에 남아있던 A 씨를 현행범으로 체포했다.

경찰은 체포 당시 A 씨의 신원을 확인하고 일단 석방했으며, 조만간 A 씨를 불러 범행 동기 등 구체적인 사건 경위에 대해 조사할 방침이다. 또 A 씨에 대해 강제추행 혐의를 적용할 수 있는지 등 여부도 검토하고 있다.

