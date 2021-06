아이패드 과외 설탭, 여름방학 학습 프로그램 ‘썸온스쿨’ 오픈

아이패드를 이용한 온라인 1:1 과외 ‘설탭’이 여름방학용 학습 프로그램인 ‘썸온스쿨’을 오픈한다고 밝혔다. 썸온스쿨은 설탭의 1:1 과외에 설탭 SKY 컨텐츠팀에서 제작한 ‘썸온특강’이 결합돼 단기간 빠른 약점 보완이 가능한 방학 프로그램이다.

설탭을 운영중인 ㈜오누이는 “장기간의 학습 공백을 메꿔야 할 중요한 여름방학이 곧 다가오면서 이에 대한 학습 수요와 관심도가 높아짐에 따라 썸머와 온라인을 결합한 의미의 ‘썸온스쿨’을 오픈했다”면서 “따로 학원을 가거나 선생님이 집에 오지 않아도 집에서 안전하고 체계적인 방학 학습이 가능하다”고 설명했다.

썸온스쿨의 모든 학습은 아이패드를 활용한 ‘비대면’ 방식으로 학생에게 딱 맞는 1:1 SKY선생님(이하 1:1 SKY쌤)이 배정되어 개별 밀착 학습으로 진행된다. 여타 오프라인 썸머스쿨이 똑같은 진도와 빡빡한 스케쥴로 진행되는 것과 달리 썸온스쿨에서는 학생이 원하는 시간에 학생에게 맞는 계획과 필요한 학습만 함으로써 고효율을 이끌어낸다는 것이 장점이다.

또한, 썸온스쿨에만 제공되는 썸온특강은 일률적인 단원별 강의가 아니라 [어렵기만 한 시, 마음으로 감상하기], [긴 지문을 효과적으로 읽는 법] 등 전반적인 공부 스킬을 끌어올려주는 특별한 강의들로 구성돼 원하는 주제나 평소 고민이었던 내용만 선택적으로 학습이 가능하다. 썸온특강의 모든 강의는 주제별 가장 실력이 뛰어난 SKY 선생님들이 제작해 각 강의별로 최상의 공부 TIP을 전수 받을 수 있다.

특히, 썸온스쿨에서는 1:1 과외와 썸온특강 수강을 연계해서 들을 수 있는데, 1:1 SKY쌤과의 수업을 통해 부족한 부분이 발견되면 이를 보완할 수 있는 썸온특강을 선정해서 듣는 방식이다. 모든 학습이 설탭 어플리케이션을 통해 기록돼 과외 선생님의 지속적인 모니터링 및 학습 관리도 가능하다.

썸온스쿨은 설탭의 어떤 과목이든 과외를 신청하면 추가 금액 없이 기존 과외 수업료에서 썸온특강(국영수)까지 무료로 수강할 수 있다.

㈜오누이는 이번 썸온스쿨 오픈 기념 프로모션도 진행한다. 설탭은 전반적으로 어려운 교육 환경 속에서 사교육비 부담을 낮추기 위해 기존 1:1 과외에서 수강료 상승 없이 썸온스쿨의 추가적인 혜택을 모두 제공하며, 오는 6월 28일까지는 수강신청 후 3만원 상품권을 받는 페이백 이벤트도 진행된다.

이 외에, 설탭의 가장 큰 수강 혜택인 최신 8세대 아이패드를 무료로 대여해주고 12개월 수강을 완료하면 반납 없이 증정해주는 이벤트도 동일하게 진행한다. 설탭 썸온스쿨 신청방법 및 자세한 내용은 설탭 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 설탭은 출시 이래 월 120%씩 폭풍 성장하는 기염을 토하며, 학원 또는 인터넷강의 정도의 선택지로 굳혀지던 중고등 교육시장에 새로운 대안으로 떠오르며 고공행진을 이어가고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr