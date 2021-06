[아시아경제 박병희 기자] 일본 인구가 5년간 86만7000명 감소해 처음으로 세계10위권 밖으로 밀렸다.

일본 총무성이 25일 발표한 2020년 '국세 조사 인구 속보 집계 결과'에 따르면 지난해 10월1일 기준 일본의 인구(외국인 포함)는 1억2622만7000명으로 추산돼 5년 전인 2015년 조사 때보다 약 86만7000명(0.7%) 줄었다.

유엔 추계에 비춰보면 지난해 일본 인구는 세계 11위다.

교도통신은 비교 가능한 통계가 있는 1950년 이후 일본의 인구 순위가 세계 10위에 들어가지 못한 것은 이번이 처음이라고 전했다.

상위 20위에 들어간 국가 중 2015∼2020년 인구 증가율이 마이너스를 기록한 것은 일본이 유일했다.

국세조사에서 일본 인구는 2015년 처음 감소했다.

