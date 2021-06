오즈내추럴, 대구 엑스코 ‘2021 대한민국 캠핑대전’ 참가

㈜엠에이케이가 대구광역시와 경상북도, 대구 엑스코가 후원하는 캠핑 전문 박람회 ‘2021년 대한민국 캠핑대전’에 참가해 ‘오즈내추럴’ 홍보부스를 운영한다.

24일부터 오는 27일까지 엑스코에서 진행되는 ‘2021 대한민국 캠핑대전’은, 캠핑에 관련된 총 130여 개의 기업 참여 및 434여 개의 부스가 설치되어 있는 캠핑 전문 박람회다. 엑스코 측은 첫날인 24일, 약 5,000여 명의 방문객이 방문했다며 해당 박람회의 기분 좋은 출발을 알린 바 있다.

캠퍼들에게 최신 캠핑 트렌드와 문화를 한눈에 경험해볼 수 있도록 기획된 ‘2021 대한민국 캠핑대전’에서는 올해 새롭게 출시된 각종 캠핑 용품을 홍보하는 모습이 눈에 띄었으며, 특히 이 날 ㈜엠에이케이 오즈내추럴이 운영하는 부스에서는 여타 캠핑 용품들을 손쉽게 탈취 및 살균하는 모습을 통해 참가자들의 관심을 이끌었다.

㈜엠에이케이는 올해 오존수를 활용한 다목적 탈취&살균제 ‘오즈내추럴’을 출시한 국내 대기압 플라즈마 장비 제작 전문 제조기업이다. 각종 테스트를 통해 검증받은 탈취력과 살균력 및 로하스 인증을 받은 제품 특유의 인체 무자극 성분을 바탕으로 ‘2021년 대한민국 캠핑대전’에 참가한 오즈내추럴 홍보부스에서는, 텐트 및 타프와 침낭, 차박소품 등의 각종 캠핑용품를 손쉽게 탈취, 살균하는 시연부터 식기류 소독과 식품까지 세정할 수 있다는 설명을 통해 다목적 탈취&살균제 오즈내추럴의 장점을 적극 홍보하는 모습을 보였다.

㈜엠에이케이는 오는 27일까지 ‘2021년 대한민국 캠핑대전’에 참가해 ‘오즈내추럴’ 홍보부스를 운영하며, 해당 제품에 관련한 다양한 정보는 오즈내추럴 공식 SNS 및 제품 상세 페이지에서 확인 가능하다.

한편, ㈜엠에이케이는 오는 7월 23일까지 총상금 2,000만 원의 영상 공모전을 진행 중이다. 해당 영상 공모전에 관련한 상세 사항은 ㈜엠에이케이 공식 홈페이지 및 각종 공모전 사이트에서 확인할 수 있으며, 영상 공모전 참가자 전원에게는 4만 원 상당의 경품이 지급된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr