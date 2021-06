흙침대 전문 현대의료기, 장애인 60가구에 돌침대 지원 및 매년 200대씩 기부 예정

설립 21년차를 맞이하고 있는 신뢰기업 현대의료기에서 경기도 양주·구리·남양주 장애인 60가구에 돌침대를 기부하며 기부한 제품에 대해 무상설치 및 평생 무상 AS를 지원한다고 밝혔다.

이와함께 현대의료기에서는 10년간 매년 200대씩 총 2,000대(30억 상당)를 지속적으로 기부할 계획이다.

현대의료기는 이전부터 저소득층, 불우이웃 등 어려운 이들을 위한 기부활동 지원 사업을 진행하면서 사회적 기업으로 자리 잡아 나가고 있다. 지난해에는 경기도 광주시 노인복지관의 노인복지증진 및 노년기 건강지원·안정보장을 위한 돌침대 지원사업 업무협약을 맺었으며, 공로를 인정받아 경기도 광주시장상 표창을 받은 바 있다.

현대의료기 이동학 대표는 “생활에 어려움을 겪는 이웃들을 위해 앞으로도 꾸준한 관심과 지원을 아끼지 않겠다.”라고 뜻을 전했다.

한편, 현대의료기의 제품은 전자파로부터 안전성을 인정받아 미국LA 및 뉴욕, 이탈리아 등 해외시장에서도 수출하며 주목을 받고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr