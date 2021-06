시니어 헬스케어서비스 전문기업 형제커뮤니티, 강남주거복지센터와 업무협약 체결

형제커뮤니티(윤나래 대표)와 강남주거복지센터가 지난 7일에 주거약자의 건강, 가사, 정서적 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

강남구 주거약자를 위한 건강, 가사, 정서적 지원 서비스는 주거약자가 겪는 신체적 문제를 해소하기 위한 건강증진 및 가사 서비스를 제공하고 정신적 스트레스 감소 프로그램을 제공하는 것을 주 내용으로 한다.

또한 양 기관은 어르신을 위한 인공지능 플랫폼 개발 추진을 목적으로 한 협업 체계 역시 구축해 나갈 예정이다.

형제커뮤니티 윤나래 대표는 “강남주거복지센터와의 협약으로 어르신뿐만 아니라 주거 취약계층에도 서비스를 제공할 수 있는 기회가 생겨서 기쁘다”며 “강남주거복지센터와 더 많은 일을 할 수 있도록 하겠다”고 소회를 밝혔다.

한편, 시니어 사업을 본격화한 형제커뮤니티는 지역별 주요 기관 및 시설을 대상으로 제휴를 확대하고 있으며, 이러한 적극적인 사업 진행은 코로나로 침체된 시니어 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr