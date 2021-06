몸캠피싱 대처 ‘디시즌팩토리’ 예방법 알려

최근 다양한 스마트폰 어플리케이션이 등장했다. 이러한 어플리케이션들은 이용자들에 편의성 등을 제공한다. 스마트폰은 우리나라 사람 10명 중 9명 꼴로 사용 되고 있을 정도로 보편화된 디지털기기이다.

빠른 속도로 보급화가 이루어짐에 따라 모바일상의 보안 문제들 또한 두드러진다. 특히 주로 스마트폰에서 행해지고 있는 몸캠피싱이라는 사이버 성범죄는 피해자가 급증하고 있어 심각한 문제로 자리잡고 있다.

이른바 몸캠피싱 이라 불리는 사이버 범죄는 다양한 수법으로 행해지고 있는데 영상물 불법 녹화, 영상물 유포, 핸드폰 해킹 등 여러 가지의 수법들이 진화를 거듭해 피해자가 증가하고 있다.

대표적인 수법은 여성을 가장하여 남성에게 채팅을 통해 접근한 뒤, 성적 호기심을 자극하고 음란 화상채팅 이후 해당 영상을 촬영하여 협박하는 수법인데, 이때 공격자는 데이터 해킹을 시도하고, 이를 피해자 협박용으로 사용한다.

이러한 이유로 몸캠 키워드 관련 검색량도 크게 증가해 온라인 커뮤니티, 블로그, 카페, 개인 사회관계망서비스(SNS)에서의 코로나 1차 확산 시기인 2020년 3월 1일부터 5월 31일까지 몸캠 관련 검색이 이전보다 2~4배 이상 큰 폭으로 증가한 것이다.

이러한 가운데 IT보안기업 ‘디시즌팩토리’도 동영상 유포협박 및 몸캠피싱 피해자를 위해 첨단 보안 솔루션과 대응 서비스를 선보이고 있다. 보안 전문가로 구성된 전담팀을 꾸려 피싱 조직의 컴퓨터 서버 내 문제의 피싱 영상들을 변형 또는 삭제하는 솔루션을 진행한다.

이와 함께 해당 업체는 피싱 피해자들을 위한 24시간 모니터링 서비스를 운영, 몸캠 피해자의 영상 유포 경로를 차단하고, 혹시 모를 유출에 즉각적인 대응이 가능하도록 해 피해 확산을 막고 있다.

업체 관계자는 “조직으로부터 동영상 유포협박을 받고 있다면 즉시 전문적인 보안업체를 찾아야 한다”면서 “무슨 일이 있어도 송금 요구에 응하는 일은 없어야 하며 침착하게 대처해 나가야 한다”고 조언했다.

한편, 몸캠피싱 대응센터 디시즌팩토리에서는 몸캠 사기를 비롯하여, 영통사기, 휴대폰 해킹 등의 각종 사이버 범죄 대응 솔루션을 마련해두고 있으며, 간단한 신청서를 작성하는 것으로 서비스 신청이 가능하다.

