셀트리온스킨큐어 이너랩, ‘여성유산균’ 런칭

셀트리온스킨큐어의 건강기능식품 브랜드 ‘이너랩’이 여성유산균 ‘와이Y바이오틱스 더블케어’(이하 와이바이오틱스)를 런칭했다. 특히 와이바이오틱스는 공식 런칭 전 진행된 온라인몰 사전판매 행사에서 런칭 5일만에 준비한 수량이 품절을 기록, 소비자들의 관심을 한 몸에 받은 바 있다

이너랩은 ‘와이바이오틱스’의 공식 런칭을 기념해 6월 22일부터 7월 31일까지 ‘셀트리온뷰티몰’에스는 ‘100% 환불 이벤트’를 단독으로 진행한다. 신제품을 구매 후 15일 후에도 불만족한 고객에 한해 셀트리온뷰티몰 마일리지로 100% 적립해준다.

푸짐한 경품혜택도 있다. 동기간에 ‘셀트리온 뷰티몰’ 및 ‘온라인 외부몰’에서 이너랩을 구매한 전 고객을 대상으로 특별 할인 혜택과 함께, 440명을 추첨하여 애플워치 등 풍성한 경품 이벤트를 실시한다. 이벤트는 구매와 함께 자동으로 응모된다.

한편, 이너랩은 여성유산균 와이바이오틱스의 런칭을 맞아 새로운 모델로 펜트하우스의 걸크러쉬 한지현을 발탁, 모델 영상을 공개했다.

