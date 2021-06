청북신도시 유일한 타운하우스 ‘평택세인트캐슬’ 6월 26일 오픈

- 서해선 복선선철, 레포츠공원 조성사업 등 굵직한 개발 호재 갖춰

- 초,중,고 인접해 교육환경 ‘우수’ .. 지역 내 랜드마크 단지로 자리매김 기대

평택 투자 붐이 인접한 서평택 지역으로 옮겨가면서 평택 부동산시장이 상승세를 타고 있는 가운데 ‘평택세인트캐슬’이 오늘 6월 26일 분양 오픈한다고 밝혀 화제가 되고 있다.

이 단지는 청북신도시 유일한 타운하우스로 전용면적 84㎡ 에 총 83동, 249가구 규모이며, 이 가운데 60가구가 회사보유분 특별 분양으로 배정됐다. 소비자의 선호도가 높은 단일 중소형 평형으로 구성되어 실수요자들의 관심을 끌 전망이다.

단지 주변으로 굵직한 개발호재 많아.. 후광효과 기대돼

평택세인트캐슬이 들어서는 곳은 청북레포츠공원 사업개발, 서해선 복선선철 등 개발에 따른 투자가치가 높아질 것으로 기대되는 지역이다. 먼저 서해선 복선 전철 안중역(2022년 개통 예정)과 서부와 동부를 연결해 장거리 우회로 인한 교통 불편 해소를 위한 포승 공단~고덕신도시간 단축 도로가 2025년 완공을 목표로 하고 있다. 완공 시 주변지역과 황해경제자유구역, 현곡지방산업단지, 오성산업단지의 교통여건이 크게 개선될 것으로 전망된다.

또한, 평택시는 청북읍에 청북레포츠공원(13만2867평)을 2023년 준공을 목표로 건립추진한다. 축구장과 야구장, 테니스장 등 생활 레포츠시설과 사색정원, 청북호수, 숲속식물원, 숲속학교, 숲길 등 종합 시설을 갖춘 명품공원으로의 성장이 기대된다. 이에 따라 평택세인트캐슬은 청북레포츠공원 예정부지와 인근에 위치해 있어 개발에 따른 직접적인 수혜도 예상된다.

산업단지 인근에 위치하여 직주근접단지로 배후수요 또한 풍부하다. 주변으로 평택산업단지, 칠괴산업단지 등의 기존 산업단지 외에 삼성전자가 들어설 고덕산업단지, 포승국가산업단지, 진위2산업단지가 인근에 있는 자족형 택지지구로 직주근접 효과도 뛰어나다.

이 외에도 평택 내 반도체 공장 건설, 미군기지 등 투자 붐이 인접해 있는 서부지역의 아파트 등 부동산을 위주로 거래로 옮겨가면서 지역 내 활기를 불어 넣어줄 것으로 보인다.

현지 부동산 관계자는 “평택 청북신도시는 경기권 신도시 개발의 마지막 개발지로, 장기적인 안목 하에 청북신도시 부동산 시장을 주목하는 투자자들이 늘고 있다”며 “ 주요 기업의 투자 계획과 각종 개발 사업호재가 많고 지역이 넓어 토지가 많은 점 등이 주요 원인”이라며 “최근엔 청북레포츠공원 발표로 인해 인근 단독주택용지에 대한 문의가 꾸준히 증가하고 있다”고 설명했다.

교통,교육,생활도 한 번에 OK! ‘원스톱 라이프’

교통환경 및 생활 환경 인프라도 뛰어나다. 청북IC, 서해안고속도로, 경부고속도로, 38,39 국도 등 사통팔달 최적의 교통여건을 자랑하고 있다. 주변의 생활편의시설도 풍부하다. 인근에는 로데오프라자를 비롯한 청북상업지구 및 대형마트 홈플러스(안중점) 등이 가까워 생활편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 또한 초,중,고등학교가 인접해 있어 교육환경도 좋다. 단지 주변에 유치원, 청옥초, 청옥중, 청북고가 위치해 있다.

무엇보다 이 테라스하우스가 위치한 부지 근처에는 무성산과 근린공원, O₂활력공원 등 근린공원이 조성돼 있어 보다 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

다양한 최신설계로 주거 프리미엄 ‘실현’ .. 지역 내 랜드마크 단지로 자리매김 기대

평택세인트캐슬은 일반적인 연립이나 빌라형 타운하우스와 달리 복층형 설계에 테라스를 접목한 디자인을 적용했으며, 대단지 설계로 지역 내 랜드마크 단지로 발돋움할 전망이다.

각 세대별로 널찍한 독립 테라스는 분양면적이 아닌 서비스 면적으로 제공되며, 작은 카페나 미니 풀장, 정원, 바비큐장, 짐(GYM) 등 입주자의 라이프 스타일에 맞춰 다양한 공간으로 활용할 수 있다. 또 공간구조는 1~3층을 한 가구가 모두 쓰는 3Room 수직복층이기 때문에 대형 주택 못지 않게 넓은 공간을 사용 할 수 있다. 내부는 2.3~2.45m에 이르는 높은 실내 층고를 확보해 개방성을 극대화시켰고, 1층 다이닝룸, 2층 키즈플로워, 3층 마스터룸 등으로 개성과 기호에 맞게 거실, 주방, 서재 등 다양하게 연출할 수 있다.

분양 관계자는 “평택 지역의 개발호재로 높은 미래가치와 청북신도시 내 유일한 타운하우스로 희소성까지 확보 되다 보니 실수요자 외에 투자자들의 관심이 오픈전부터 높은 상황"이라며 "게다가 지역 내 전망이 밝고 발전할 가능성이 큰 만큼 금번 회사보유분 모집도 성황리에 마감이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 분양홍보관은 평택시 청북읍 안청로2길 33-1 1층에 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr