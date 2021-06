‘매진 또 매진’ 인스코비 ‘비 플라스티 비톡신 앰플’, 25일 롯데홈쇼핑 출격

매 방송마다 매진 행렬을 이어가고 있는 ㈜인스코비의 바이오 비베놈(Bee Venom) 화장품 ‘비 플라스티 비톡신 앰플(Bee Plasty B-Toxin Ampoule)’이 오는 25일 롯데홈쇼핑을 통해 쇼호스트 유난희와 함께 다시 한번 소비자를 찾아간다.

이번 롯데홈쇼핑 방송에서는 봉독 10ppm부터 40ppm까지 단계별로 관리할 수 있는 ‘4 솔루션(4 솔루션(15ml*4개) 2박스 + 무료체험분 4개)’과 40ppm 고함량 제품인‘40 파워 솔루션 맥스(40 파워솔루션 맥스(30ml*3개) 2박스 + 무료체험분 4개)’구성으로 만나볼 수 있다.

‘4솔루션’ 구성은 8주 동안 무려 100ppm의 벌침액이 노화로 인해 거칠고 푸석해진 피부를 집중 관리해 주며, 피부가 봉독 성분에 적응할 수 있도록 단계별로 체계적인 피부 케어 솔루션을 제공한다. ‘40 파워 솔루션 맥스’는 4솔루션중 가장 봉독 함량이 많은 40ppm 앰플을 기존보다 2배 더 커진 용량으로 출시한 고농축 기능성 앰플로 피부에 깊은 영양을 선사해 앰플 하나로 수분과 항산화, 미백, 그리고 탄력까지 원스톱 관리가 가능하도록 도와준다.

해당 제품은 고기능성 안티에이징 화장품으로 인스코비의 바이오 계열 자회사인 ‘아피메즈’가 약 40여년 동안 벌독(Bee Venom)을 연구한 끝에 만들어졌다. 아피메즈는 현재 국내에서 유일하게 식약처 허가를 받은 전문의약품인 아피톡신을 개발한 기업으로 한국과 일본, 미국 등 글로벌 벌독 특허도 보유하고 있다.

아피메즈에서 개발한‘비 플라스티 비톡신 앰플’은 정제 봉독 외에 펩타이드 5종, 3중 히알루론산, 아스타잔틴 등 피부 탄력과 보습, 항산화, 영양공급 및 주름개선 등에 도움을 주는 성분이 두루 함유돼 피부 밸런스를 조절하여 한층 건강한 피부로 케어해주는 제품이다.

인스코비 관계자는“비 플라스티 비톡신 앰플은 부드러운 텍스쳐와 빠른 흡수력을 갖춘 제품”이라며, “피부에 풍부한 영양을 전달함과 동시에 고보습, 주름개선 등에 도움을 주어 안티에이징 본연에 기능에 집중한 제품”이라고 전했다.

한편, 인스코비의 ‘비 플라스티 비톡신 앰플’은 오는 25일 오후 3시 40분 롯데홈쇼핑을 통해 방송된다.

