[아시아경제 이창환 기자] 화이자의 코로나19 백신이 델타 변이 바이러스에 높은 예방 효능을 나타냈다고 화이자 관계자가 주장했다.

24일(현지시간) 이스라엘을 방문 중인 알론 레퍼포트 화이자 의학 담당 이사는 이스라엘군 라디오와 인터뷰에서 "지금까지 확보한 데이터에 따르면 화이자 백신의 (델타 변이) 예방 효능은 90% 정도"라고 말했다.

그는 이 데이터를 실험실 및 델타 변이가 알파 변이(영국발 변이)를 대체한 지역에서 수집했다고 설명했다. 다만 화이자 본사는 구체적인 자료 요청에 즉각 응하지 않고 있다.

현재 유통되는 백신이 기존 코로나19 바이러스보다 전염력이 높은 것으로 알려진 델타 변이를 얼마나 예방할 수 있는지에 관한 진전된 연구 결과도 아직 나오지 않았다.

