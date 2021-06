[아시아경제 이창환 기자] 영국 중앙은행인 영란은행(BOE)이 24일(현지시간) 통화정책 회의를 개최하고 기준금리를 예상대로 최저 수준인 0.1%로 동결했다.

영란은행은 물가 상승률이 3%를 웃돌 수 있지만, 목표치(2%)를 넘어서는 것은 "일시적 현상"일 것이라고 내다봤다.

전문가들은 영란은행이 최근 물가 상승세를 코로나19 봉쇄 이후 일시적 현상인지 또 정부가 고용 보호 정책을 축소하면 실업률이 올라갈지를 지켜보면서 금리를 동결할 것으로 전망했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr