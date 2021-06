김부겸, 박성민 논란에 "36살짜리 야당 대표도 탄생한 마당에…"

[아시아경제 김초영 기자] 김부겸 국무총리가 24일 박성민 청와대 청년비서관 임명을 둘러싼 논란에 대해 "36살짜리 제1야당 대표가 탄생한 마당에"라며 "박성민 비서관도 '어느 날 오신 분'은 아니다"고 말했다.

김 총리는 이날 국회 대정부 질문에서 '박 비서관 인사를 어떻게 생각하느냐'는 허은아 국민의힘 의원의 질문에 "대통령 인사권에 속하는 문제라 제가 평가하기는 그렇다"며 이같이 답했다.

김 총리는 "박 비서관은 2019년 당시 여당 대변인을 했고, 작년에는 당 최고위원을 지냈다"며 "나름대로 정치권에서 훈련을 받았다"고 설명했다.

이어 "이준석 대표의 탄생으로 발생한 정치권의 큰 변화의 바람을 읽어내기 위해서는 청년의 목소리가 필요하지 않겠느냐"며 "대통령 주변에도 청년의 목소리를 바로 전달하는 창구가 필요했던 게 아닌가 싶다"고 덧붙였다.

또 '청년들은 비서관 인사가 공정하지 못했다며 상대적 박탈감을 호소한다'는 허 의원의 지적에는 "그렇다고 하더라도 그분이 해야 할 역할 자체가 그 세대들의 다양한 목소리를 모으는 것"이라고 반박했다.

