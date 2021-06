[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 용산구 <5급 전보>▲세무1과장 박귀란 ▲어르신청소년과장 윤경숙 ▲자원순환과장 이정남 ▲용산2가동장 김옥성 ▲남영동장 김광희 ▲이태원제1동장 김정흡 ▲재무과장 직무대리 박득우 ▲복지조사과장 직무대리 이원섭 ▲맑은환경과장 직무대리(겸 용산공원조성협력단 환경반장) 김명선 ▲효창동장 직무대리 임애자 ▲한강로동장 직무대리 김갑수 ▲이촌제1동장 직무대리 최향숙<7월1일자>

