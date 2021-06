경남도, 낙동강 통합물관리방안 조건부 동의

24일 낙동강유역물관리위원회, 낙동강 통합물관리방안 심의·의결 확정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사는 24일 정부 세종청사에서 열린 낙동강 통합물관리 방안 심의·의결을 위한 낙동강 유역 물관리위원회(낙동강 유역위) 제6차 본회의에 참석했다.

회의는 한정애 환경부 장관과, 경남·부산·대구·울산·경북 등 영남권 5개 시도지사 및 낙동강유역위 위원들이 참석한 가운데 진행됐다.

지난해 환경부에서 마련한 낙동강 통합물관리 방안에는 낙동강 본류 수질개선 대책과 취수원 다변화(안), 취수원 개발에 따른 영향 지역 상생 방안 등이 포함돼 있다.

김 지사는 회의에서 "낙동강 본류는 일명 '녹조라떼' 현상뿐 아니라 매년 30여건의 수질오염사고가 발생하고 있어 경남 도민들께서 먹는 물에 대한 불안감이나 우려를 하고 있다"고 말했다.

이어 "낙동강 통합물관리 방안에 대해 조건부 동의한다"면서도 "다만 이러한 방안이 추진되기 위해서는 꼭 선결돼야 하는 조건들이 있다"고 덧붙였다.

김 지사는 전제 조건으로 낙동강 본류 수질 개선 최우선 추진, 지역 주민 피해 최소화와 불가피한 경우 충분한 보상, 지역 주민 의견 청취 노력 경주, 협의 과정에서 상생 방안 추가 요청 시 적극적 반영 약속을 요청했다.

그 외 지난해 합천 지역을 포함한 홍수 피해에 대한 조속한 보상 마무리, 환경단체의 우려에 대한 환경부의 소통 강화 및 보 개방 요구에 적극적으로 대응해 줄 것 등을 추가 요청했다.

환경부와 5개 시도지사는 낙동강 통합물관리 방안의 성공적인 추진을 위해 적극적으로 협력하기로 약속하며 회의를 마무리했다.

한편 환경부는 창녕·합천 지역 등 취수지역의 발전 방안을 지속해서 논의하는 등 지역 주민과 소통을 이어나간다는 계획이다.

