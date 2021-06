명지대 대학일자리센터, ‘언택트 라이브 진로·취업 특강’ 실시

명지대학교(총장 유병진)가 3월 12일(금)부터 6월 25일(금)까지 3개월 간 ‘언택트 라이브 진로·취업 특강’을 실시했다. 특강은 코로나19 확산 예방을 위해 온라인 커뮤니케이션 플랫폼 줌(Zoom)을 통한 비대면으로 진행됐다.

대학일자리센터가 주최한 이번 특강은 전학년을 대상으로 진로·취업 교육을 확대하기 위해 마련됐다. 특강 실시 요일 및 시간은 재학생 및 미취업 졸업자를 대상으로 한 사전 수요조사 후 선호도에 따라 결정됐다. 주당 강의 회차는 차이가 있었으나 기본적으로 화요일에 진로특강, 금요일에 취업특강으로 특강이 구성됐다.

진로특강은 뉴미디어, 뉴노멀시대의 콘텐츠, 마케팅 기획해보기, 스토리텔링으로 셀프브랜딩 하기, 당신의 진로 고민을 가볍게 하는 것들, 인생그래프로 보는 나의 강점과 직업 가치관 탐색, 성공적인 방학 보내기 등의 주제로 진행됐다.

취업특강은 코로나19로 바뀐 취업시장, 이제 변화를 알아야 취업할 수 있다 2021 공기업 취업전략 수립, 보유 경험을 역량으로 구성하는 Frame과 사례, 직무역량 소재 확보와 기술 방식, NCS/대기업 취업 전략, 현대백화점 그룹, DL이앤씨, 삼성전자, 현대모비스 현직자 특강 등의 주제로 진행됐다.

대학일자리센터 관계자는 “코로나19로 인해 진로·취업 준비에 어려움을 겪고 있을 학생들을 위해 매주 다양한 주제의 진로·취업 특강을 진행했다”며 “강의를 통해 학생들이 도전을 이어나갈 용기를 얻길 바라며, 앞으로도 대학일자리센터는 학생들이 취업역량을 강화할 수 있는 프로그램을 기획하는 등 진로·취업 지원에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr