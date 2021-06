진흥기업·효성중공업, ‘효성해링턴 플레이스 상무역’ 7월 분양 예정

- 지하 2층~지상 최고 20층, 7개 동, 전용면적 84·119㎡, 총 373가구

- 광주에서 처음으로 선보이는 브랜드 아파트 ‘해링턴 플레이스’, 지역 내 핵심 입지로 꼽히는 ‘(구)서남대병원’ 부지에 조성

7월, 광주에서 효성의 첫 번째 ‘해링턴 플레이스’ 브랜드 아파트가 선보일 예정이다.

진흥기업㈜과 효성중공업㈜은 광주광역시 서구 마륵동 120-1번지 일원에서 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’을 7월 분양한다고 밝혔다. 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 7개 동, 전용면적 84·119㎡, 총 373가구 규모로 조성된다.

특히 지역 내 핵심 입지로 꼽히는 '(구)서남대병원’ 부지에 조성되는 ‘해링턴 플레이스’ 브랜드 아파트라는 점에서 수요자들의 높은 관심이 예상된다.

‘효성해링턴 플레이스 상무역’이 조성되는 마륵동 일대는 서구 내에서도 중심에 위치한데다 교통과 교육, 생활 등 다양한 인프라를 가깝게 누릴 수 있어 주거 선호도가 높은 곳이다. 더욱이 사업지 주변으로 굵직한 개발 호재가 여럿 예정돼 주거 가치는 더욱 높아질 예정이다.

단지는 광주 도시철도 1호선 상무역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖췄다. 특히 상무역은 2023년 도시철도 2호선 개통이 예정돼, ‘효성해링턴 플레이스 상무역’은 서구 내 유일한 환승역세권 단지로 거듭날 전망이다.

차량을 이용한 이동도 수월하다. 단지와 접한 서광주로와 상무대로를 이용해 제2순환도로 진입이 용이하며, 이를 통해 광주 전역은 물론 인접 지역까지 이동이 가능하다. KTX광주송정역과 광주공항도 가까워 광역 교통망도 갖췄다.

롯데마트, CGV, 메가박스, 김대중컨벤션센터 등 쇼핑·문화시설은 물론 광주광역시청, 광주가정법원, 서부교육지원청 등 행정시설이 밀집한 상무지구가 인접해 다양한 편의시설을 가깝게 이용할 수 있다.

교육환경도 좋다. 상무초등학교와 상무중학교, 치평중학교, 전남고등학교, 상무고등학교 등 도보권 내 다수의 초중고교가 위치하고 있으며, 도서관과 수영장을 갖춘 광주학생교육문화회관도 가깝다. 특히 상무지구 내 학원가 밀집지역이 위치해 자녀를 둔 수요자들의 큰 호응이 예상된다.

백석산 자락에 위치한 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’은 광주 서구의 3대 호수공원으로 꼽히는 운천저수지 비롯해 5.18자유공원, 상무시민공원, 평화공원, 5.18기념공원 등 녹지 공간도 풍부해 도심 속에서 쾌적한 주거 생활을 누릴 수 있다.

다양한 개발 호재를 가까이서 누리는 수혜 단지라는 점도 눈길을 끈다.

단지 바로 옆으로는 민간공원 특례사업을 통해 약 22만6000㎡ 규모의 마륵공원이 조성될 계획이다. 여기에 최근 상무지구가 도심융합특구 선도사업으로 최종 선정됨에 따라 이 일대가 ‘제2의 판교’로 거듭날 것으로 기대된다.

광주광역시는 상무지구에 2025년까지 기업성장 지원센터, 혁신 벤처타운, AI드론 사업, 자율주행 자동차 단지, 5G 기반 ICT산업지 등을 조성한다고 밝혔다. 개발이 완료되면 혁신 일자리 1만개 창출은 물론 대규모 인구 유입이 예상된다.

분양 관계자는 “장기간 방치되었던 (구)서남대병원 부지는 지역 내 노른자위 입지로 꼽히는 곳이다”라며 “특히 광주에서 처음으로 선보이는 ‘해링턴 플레이스’ 브랜드 아파트이기 때문에 상품 설계부터 조경까지 세심하게 노력을 기울였다”라고 전했다.

7월 분양하는 ‘효성해링턴 플레이스 상무역’의 견본주택은 광주광역시 서구 마륵동 165-31번지에 조성 중이다.

