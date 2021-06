좋은책신사고, 교육업계 최초 카카오프렌즈와 콜라보…초등 우공비 누적판매 2700만부 돌파

전과목 자기주도학습서…작년 ‘우공비 일일공부'까지 확대 런칭

교육 출판 기업 좋은책신사고(대표 홍범준)의 초중고 자기주도학습서 ‘우공비’가 출간 14년 만에 누적판매부수 2700만부를 돌파했다. 이는 2020년 전국 초등학생수가 269만 명임을 감안할 때, 전국 모든 초등학생이 모두 우공비 교재 1권 이상을 갖고 있는 물량이다.

우공비가 2007년 첫 출간 이후 지금까지 스테디셀러 교재로 인정 받는 데는 학생들이 공부를 즐겁게 할 수 있도록 끊임없이 연구한 ‘학습 컨텐츠’를 꼽는다. 2016년 교육업계 최초로 카카오프렌즈와 협업해 매학기 새로운 테마로 교재를 출시하는 것은 물론 교재 내지, 공부달력, 공부카드, 노트 등에도 적용해 학생들에게 학습 동기를 북돋아주고 있다. 또한 공부 습관을 기를 수 있는 카카오프렌즈 공부계획표와 배운 개념을 한번 더 정리하며 복습할 수 있는 공부카드를 제공해 즐거운 자기주도학습을 돕는다.

한편, 좋은책신사고는 우공비 인기에 힘입어 2019년에는 매일 4쪽 30일 완성 일일학습서 ‘우공비 일일공부’ 시리즈를 확대 런칭했다. 우공비 일일공부 시리즈는 출간하자마자 매년 온라인서점 베스트셀러 상위권을 석권하는 가운데 코로나19로 인해 온라인으로 진행되는 학교 수업을 보완해 주는 홈스쿨링 교재로도 주목받고 있다.

우공비 패밀리 시리즈는 학생들이 즐겁게 공부할 수 있도록 학습 컨텐츠를 비롯해 다양한 캠페인을 펼치고 있다. 특히 2020년 1월까지 열린 ‘라이언 뿜뿜댄스 챌린지’는 당시 총 1만 3천명이 참가하는 등 큰 화제가 됐다. 초등 우공비 일일공부 시리즈 광고 영상에 등장하는 국민 캐릭터 카카오프렌즈 라이언의 자신감 뿜뿜댄스를 따라한 영상을 틱톡 등 개인 SNS에 올려 공유하는 행사로 초중고 학생은 물론 성인, 가족 단위까지 남녀노소 모두 참가했으며, 총 영상 재생 수는 1,600만 뷰를 돌파했다.

좋은책신사고 관계자는 “우공비 시리즈는 학생들이 즐겁게 공부할 수 있도록 자체 개발한 이미지학습법 도입은 물론 카카오프렌즈와의 콜라보 등 콘텐츠를 끊임없이 개발해나가고 있다”면서 “앞으로도 국내 대표 교육출판기업의 노하우를 바탕으로 학생과 학부모들의 의견을 끊임없이 청취, 반영하면서 초중고등학생들의 자기주도학습을 돕는 교재를 만들겠다”고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr