김용집 광주시의장 ‘저출산 극복 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시의회는 김용집 시의장이 ‘저출산 극복 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 동참했다고 23일 밝혔다.

이번 챌린지는 지역 소멸을 야기하고 국가존립 마저 위태롭게 할 저출산 위기 극복을 위해 ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만드는 데 동참하자는 취지의 릴레이 캠페인이다.

김 의장은 김동찬 의원의 지명으로 캠페인에 참여하고 다음 주자로 신수정 광주시의원, 김미경 광주여성가족재단 대표를 지목했다.

김 의장은 “근본적이고 실현가능한 인구감소 문제 해결방안을 위해 중앙정부와 전국 모든 지방자치단체가 뜻과 행동을 함께해나가야 한다”며 “우리 광주시의회도 청년들이 고향 땅 광주에서 좋은 교육을 받아 양질의 일자리를 얻고 광주에서 결혼해 양육 부담 없이 아이를 낳아 기를 수 있는 전 생애주기별 지원정책을 위한 자치입법과 정책대안 마련에 최선을 다해나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr