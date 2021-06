“카카오” 놓치셨다고요?

“카카오”의 최근 상승세에 혹시라도 고민하시다가 진입 시기를 놓치신 분들!

앞으로 더 오른다고 하더라도 많이 올라있는 상태에 무리하게 진입하실 필요는 없습니다.

* “카카오”로 수익 못 보신 분들 오늘 후속 급등株 공개해드립니다. [특급 수혜주 받아보기]

거침없는 질주! 카카오커머스 합병! 20조 쿠팡 잡을 이커머스의 탄생

빅테크 기업 ‘최초’ 카카오 ‘ㅇㅇㅇ’ 탄생 예고! 테슬라와 본격 협의!

글로벌 IT공룡 ‘ㅇㅇㅇ’과 비대면 업무 혁신 신기술 MOU체결

2021년 사상 최고가 경신, ERP거인 등에 업고 글로벌 진출 본격 진행!!

▶▶ 진짜가 나타났다! 초대형 잭팟, 카카오뱅크 특급 수혜 株 “카카오” 보다 더 큰 수익 예상! 지금 바로 [매수하러 가기!]

금융권 ‘판’ 흔드는 소리 들리시죠?

카카오뱅크, 출시 상품마다 초대박 행진! 관련주 급등랠리!

모바일뱅킹 앱 1위! 단기간 이익 상상초월!

상장 이후 기업가치 20조원! 시가총액 시중은행 넘어선다!!!

[초대형 호재, 더 있습니다] - 인생 매수 찬스 CLICK

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.05.07 위즈코프(038620) 上적중!

*21.05.06 애니플러스(310200) 上적중!

*21.05.04 조선선재(120030) 上적중!

*21.04.29 엑세스바이오(950130) 上적중!

*21.04.28 종근당바이오(063160) 上적중!

*21.04.27 삼현철강(017480) 上적중!

*21.04.26 우리바이오(082850) 上적중!

*20.04.25 넥스트사이언스(003580) 2上 적중!

*20.04.13 아이오케이(078860) 2上 적중!

*20.04.05 휴마시스(205470) 上 적중!

*20.03.26 휘닉스소재(050090) 上 적중!

*20.03.23 혜인(003010) 上 적중!

*20.03.17 한국맥널티(222980) 上 적중!

*20.03.11 한국전자홀딩스(006200) 2上 적중!

*20.03.08 NE능률(053290) 2上 적중!

*20.03.02 두올(016740) 上 적중!

*20.02.25 현대바이오(048410) 上 적중!

*20.02.16 다날(064260) 2上 적중!

*20.02.04 이트론(096040) 3上 적중!

*20.02.01 한국비엔씨(256840) 上 적중!

*선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공*

[오늘의 관심주]

# 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 8,000 등락률 +5.03% 거래량 5,325,704 전일가 159,000 2021.06.23 11:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일 close # 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 42,600 전일대비 9,300 등락률 +27.93% 거래량 22,396,289 전일가 33,300 2021.06.23 11:17 장중(20분지연) 관련기사 “카카오” 진입 시기 놓치신 분들“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"삼성전자" 관련 株가 "윤석열" 황금株 close # 대신정보통신 대신정보통신 020180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,265 전일대비 750 등락률 +29.82% 거래량 19,700,008 전일가 2,515 2021.06.23 11:17 장중(20분지연) 관련기사 대신정보통신, 1주당 10원 결산배당 결정모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]대신정보통신, 토스뱅크 IT센터 구축…제3 인터넷전문은행 출범 '실탄' 마련 close # 줌인터넷 줌인터넷 239340 | 코스닥 증권정보 현재가 8,510 전일대비 1,570 등락률 +22.62% 거래량 22,145,216 전일가 6,940 2021.06.23 11:17 장중(20분지연) 관련기사 KB證도 새 MTS 출시…손쉬운 주식 거래 표방 '바닐라' 출시[특징주] 줌인터넷, 윤석열 공정경쟁 공약에 독과점 해소 수혜주 부각 강세KB證·줌인터넷, 차세대 MTS 이르면 5월 출시 close # 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 6,481,442 전일가 80,000 2021.06.23 11:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가삼성 '비스포크 정수기', 국내 출시 3개월만에 1만대 판매“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.