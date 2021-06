2022년 대입 준비하세요

강서구, 29일 ‘2022학년도 언택트 수시 대입설명회’ 개최...최근 입시동향 반영한 최신 수시 지원전략 제공

[아시아경제 박종일 기자] ‘지피지기면 백전백승’이다. ‘2022년 대학 입시’도 알아보고 준비하자.

서울 강서구(구청장 노현송)는 대입 전문가가 알려주는 ‘2022학년도 대비 언택트 수시 대입설명회’를 개최한다고 밝혔다.

코로나19 상황 속에서도 온라인으로 최신 입시 정보를 제공, 수험생들이 성공적인 입시 전략을 세울 수 있도록 돕기 위한 취지다.

이번 설명회는 29일 오후 3시부터 2시간 동안 강서구청 유튜브에서 실시간으로 진행된다.

강의에는 EBSi 입시 대표강사이자 '아는 만큼 보이는 입시의 기술' '학생부 종합전형 핵심 전략' 저자인 윤윤구 강사가 나섰다.

주요 강의 내용은 ‘6월 모의평가 분석’과 ‘주요 대학 수시 지원 전략’이다.

6월 모의평가를 바탕으로 2022년 수능에 대해 미리 내다볼 뿐 아니라 대학별 수시전형 분석을 통해 9월에 예정된 수시 모집에도 대비한다.

아울러 수험생과 학부모들이 가진 궁금증 해결을 위해 댓글을 통한 실시간 질의응답도 이뤄지며, 실시간 참여자에게는 추첨을 통해 저자의 도서도 증정할 예정이다.

2022년 대학 입시에 관심 있는 누구나 사전 신청 없이도 당일 강서구청 유튜브에서 시청할 수 있다.

구 관계자는 “코로나19로 입시 준비에 더욱 어려움을 겪고 있는 수험생들을 위해 정확하고 유용한 정보를 제공하려고 한다”며 “설명회를 통해 본인에게 맞는 입시전략을 세워 좋은 결과가 있기를 바란다”고 말했다.

한편 구는 오는 7월부터 11월까지 취약계층 수험생을 대상으로 일대일 맞춤형 온라인 진로진학 컨설팅도 진행해 취약계층의 해소하고 대학 진학을 지원하는 데도 앞장설 계획이다.

이에 대한 자세한 문의는 강서구 교육청소년과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr