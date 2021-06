QR 체크인으로 접종 인증도…정부 "내달 12일 개통 목표"

회차별 접종 여부도 각각 확인 가능

[아시아경제 김지희 기자] 음식점 등 다중이용시설을 출입할 때 이용하는 QR코드로 코로나19 예방접종 이력까지 인증할 수 있는 서비스가 다음달 도입된다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 22일 참고자료를 통해 "현재 전자예방접종증명서를 'QR 체크인'에 추가하는 기능 개발을 각 플랫폼사에서 진행 중"이라며 "개통 목표 시기는 다음달 12일"이라고 밝혔다. 이어 "기존 전자출입명부를 통해 예방접종자 간편인증도 가능해질 것"이라고 덧붙였다.

2차 접종이 필요한 백신 접종자의 경우 QR코드를 통해 각 회차별 접종 여부도 각각 확인이 가능하다.

정부는 오는 3분기 18∼59세 일반인을 대상으로 본격적인 접종에 들어가는 가운데 이에 맞춰 백신 접종자에 대한 인센티브를 대폭 확대할 방침이다. 백신 접종을 완료한 사람은 사적모임 인원 기준에서 제외되고, 백신을 한 차례라도 접종한 사람은 공원, 등산로 등 실외에서 마스크를 착용하지 않아도 되는 등 여러 인센티브가 추진되고 있다.

다만 인센티브 확대를 앞두고 접종 이력을 허위 인증하는 경우가 발생할 우려가 있어 일각에서는 확인 절차를 제대로 마련해야 한다는 지적이 제기됐다. 이에 정부가 현재 전자출입명부로 이용하는 네이버·카카오 QR 체크인을 통해 접종 이력까지 인증할 수 있는 서비스를 마련한 것으로 보인다.

