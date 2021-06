무안군, 휴가철 쓰레기 ‘제로화’ 추진 나선다

이달부터 10월까지…해수욕장·유원지 ‘쓰레기 불법투기 단속’



[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 코로나19의 장기화로 인한 비대면 여가 문화생활인 차박 및 캠핑에 관한 관심이 높아지면서 해수욕장 등 명소마다 쓰레기 불법투기가 빈발해 무안군이 이달부터 10월 17일까지 대대적인 쓰레기 불법투기 특별 단속을 한다.

22일 군에 따르면 많은 인파가 모이는 해수욕장 등 주요 유원지에 단속반을 운영해 ‘쓰레기 되가져가기 운동’을 중점적으로 홍보하고 일반쓰레기와 음식물쓰레기를 불법투기 하는 행위, 취사 행위 등을 집중적으로 단속한다.

이와 함께 무안군은 ‘피서지 쓰레기 되가져가기’를 알리는 현수막을 피서지에 게시했으며 홍보 포스터를 제작해 관광객과 군민에게 배부해 홍보와 단속을 병행할 예정이다.

군 관계자는 “코로나19의 장기화로 해외여행은 감소하고 국내 여행이 증가해 피서지 및 행락지에 불법투기 등 생활폐기물 발생량이 급증할 것으로 예상된다”며 “무안군을 찾는 관광객들과 군민들이 조금 불편하더라도 생활 쓰레기를 줄이고 쓰레기 되가져가기를 적극적으로 실천해 아름다운 휴양지가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr