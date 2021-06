골프웨어 시장 선점하는 코로롱FnC, 명품 '피터밀러' 들인다

국내 업체들 치열한 물밑작업

지포어 이어 수입 우선권 확보

[아시아경제 임혜선 기자] ‘지포어’ 다음은 ‘피터밀러’

코오롱FnC가 ‘지포어’의 성공에 힘입어 스위스 명품 그룹 리치몬트의 ‘피터밀러’를 공식 수입하며 골프웨어 사업을 확대한다.

‘피터밀러’ 쟁탈전 승리

21일 패션업계에 따르면 코오롱FnC는 피터밀러를 공식 수입할 예정이다. 피터밀러는 초고가 골프웨어 브랜드 중 하나로 국내 주요 패션업체들이 수입 라이선스 체결을 위해 치열한 물밑작업을 벌여 온 것으로 알려졌다. 코오롱FnC는 지포어의 국내 라이선스 계약을 맺으며 피터밀러 수입시 우선권을 확보해 놓은 것으로 확인됐다. 지포어는 피터밀러의 하위 브랜드다.

패션업계 관계자는 "피터밀러는 코오롱FnC가 우선권을 갖고 있음에도 불구하고 뺏기 위한 기업들의 물밑 작업이 한창"이라며 "현재 패션 시장에서 돈 되는 분야가 ‘골프’이다 보니 패션업체들도 골프 포트폴리오를 확장하기 위해 다양한 시도를 하고 있다"고 설명했다.

현대경제연구원은 국내 골프시장이 오는 2023년까지 9조2000억원 규모로 성장할 것으로 내다봤다. 이 중 가장 빠르게 성장하고 있는 분야가 골프웨어다.

‘더 카트 골프’로 시장 선점

코오롱FnC는 그동안 프리미엄 골프웨어 엘로드, 잭니클라우스, 왁 등 3개의 골프웨어 브랜드를 운영했다. 지난해에는 골프 전문 플랫폼 ‘더 카트 골프’, 온라인 전용브랜드 골든베어, 프리미엄 브랜드 지포어를 연이어 론칭했다.

더 카트 골프의 누적 회원수(5월 기준)는 전년 대비 300% 늘었고, 월 평균 거래액도 220% 성장했다. 기존 코오롱FnC의 3개 골프 브랜드를 포함, 국내 유통에서 쉽게 볼 수 없었던 해외 브랜드를 내놓고 있다. 지포어를 필두로 피브이, 아넬 등 젊은 세대가 주목하는 40여개의 브랜드가 입점돼 있다.

전용 앱을 내 놓고 골프 관련 콘텐츠도 제공한다. 다음 달 ‘잇츠마이골프’ 카테고리를 신설, 골프 브랜드 관련 종사자의 스토리와 스타일링에 대한 내용을 다뤄 다양한 볼거리와 상품 정보를 제공한다.

지포어는 현재 8개 매장을 순차적으로 열고 있다. 출시 이후 3개월 만에 목표 매출의 2배 이상을 달성했다. 지포어의 과감한 디

자인과 프리미엄 전략이 신규 유입되고 있는 젊은 골퍼들에게 인기를 끌고 있다.

패션업계 관계자는 "경쟁사보다 빨리 골프 플랫폼을 선보이며 코오롱FnC가 시장 선점 효과를 누리고 있다"며 "후발주자들이 신규 브랜드 투자 대신 해외 유명 브랜드 수입에 나설 수밖에 없는 상황"이라고 분석했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr