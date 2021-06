BYD코리아 딩하이미아오(丁海苗) 대표, 한국폴리텍대학 아산캠퍼스 초청강의

지난 18일, 아산폴리텍 혁신기술센터 대강의실에서 BYD코리아 딩하이미아오(丁海苗) 대표의 초청 강연이 성황리에 개최되었다. 이번 강연은 전기지게차 정비기사 양성과정에 대한 이해도를 높이고 대학과 기업 간 상호 협조를 강화해, 보다 내실 있는 과정 운영 및 양성률 제고를 위해 마련되었다.

해당 강연에는 한국폴리텍대학 아산캠퍼스 김용목 학장, 강신관 교학처장, 김경수 행정처장, 최의선 산학협력 처장을 비롯하여 코오롱 글로벌 이재수 부장, 남정식 차장, 홍진기업/지게차코리아 홍진기 대표가 함께 참석했으며 더불어, 현재 한국폴리텍대학 아산캠퍼스 전기지게차교육 정비기사 양성과정을 밟고 있는 수강생 다수가 참여했다.

한편, BYD는 지난 1995년 배터리 제조업체로 출발하여, 2009년 전기차 시장에 뛰어들었으며 이후 중국 정부의 지원을 기반으로 급성장 하고, 특히 2015년에는 전기차 6만 3000대를 판매하며 미국 테슬라를 제치고 세계시장 점유율 1위를 기록하기도 한 세계적인 기업이다.

이날 강단에 선 BYD코리아 딩하이미아오 대표는 “아산폴리텍 대학과 협력할 수 있는 기회와 더불어, 전기지게차교육에 임하고 있는 수강생 분들을 직접 만나 뵐 수 있어 감사하다”고 소감을 밝히며 “앞으로는 코로나19로 인하여 커뮤니케이션 방식, 온라인교육 방식 등 매우 다양하게 변화할 것이다. 특히 신재생에너지 쪽으로는 스마트 자동화가 더욱 발전할 것으로 예상되는 가운데, BYD 역시 기능적으로 많은 노하우를 갖고 있는 인재들이 필요하다. 특히, 한국은 전자 쪽 재능이 매우 뛰어나며, BYD 역시 대한민국 다수의 대기업 전자사업부와 오랜 기간 협력을 진행하고 있다. 현재, 전기지게차 뿐만 아니라 BYD 전기버스, 친환경제품, 모노레일사업 등의 진행을 계획하며 한국폴리텍대학 아산캠퍼스의 우수한 인재분들을 중국 현지 본사에서 직접 만나뵐 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.

한국폴리텍대학 아산캠퍼스 김용목 학장은 “무엇보다도 이번 강연으로 우리 학생들이 BYD코리아 딩하이미아오 대표님의 강의를 들으며, 대단히 동기부여가 될 것으로 생각된다. 아산폴리텍의 가장 큰 교육적 목표는 당연히 세계적 수준의 인재 양성에 초점을 맞추고 있다. 같은 이유로 국내외 기업들이 원하는 인재양성을 위해 최선을 다하고 있다. 세계적인 기업 BYD코리아와의 원활한 협력 및 학술교류를 함께 기대한다”고 밝혔다.

