아임닭, 쉐프의 레시피 담긴 '와인숙성 닭가슴살·안심 프랑크소시지' 출시

닭가슴살 전문 브랜드 아임닭이 기술력을 한층 업그레이드시킨 신제품을 출시했다고 밝혔다. 화이트 와인으로 숙성시켜 풍미를 더한 통닭가슴살인 '와인퐁닭'과 닭안심살로 만든 프랑크 소시지 3종이다.

와인퐁닭은 닭가슴살을 프랑스 전통요리인 꼬꼬뱅 스타일로 와인 숙성한 통가슴살로, 닭냄새가 알코올 성분과 함께 휘발되어 잡내 없이 깔끔하다. 닭껍질이 있다는 점이 기존 닭가슴살 제품과 다른 점인데 닭껍질이 조리 시 닭가슴살의 수분 증발을 막아줘 더욱 촉촉하다. 그리고 닭껍질의 콜라겐과 지방질이 살코기에 스며들어 육즙의 깊은 풍미를 느낄 수 있다. 다른 맛이나 향이 첨가되지 않아 닭가슴살 고유의 담백하고 고소한 맛을 즐길 수 있으며, 다양한 요리에 활용하기에도 좋다.

닭안심살 프랑크 소시지는 1000만팩 이상 판매된 아임닭의 베스트셀러인 닭가슴살 프랑크 소시지의 닭안심살 버전이다. 오레가노, 파슬리, 파프리카 등 자연 재료의 맛이 잘 어우러진 오리지널, 잘 익은 국내산 김치가 담겨 한국인의 취향을 저격한 김치, 부드럽고 은은하게 달콤한 단호박&고구마까지 총 세 가지 맛이다.

아임닭이 닭가슴살을 넘어 닭안심살 제품을 만든 이유는 닭안심살은 닭가슴살만큼이나 단백질 함량이 높고 지방이 적은 부위이기 때문이다. 안심은 조직이 단단하지 않아 살결이 가늘고 부드러워 단백질 식단을 맛있게 즐길 수 있다는 장점이 있다. 닭안심은 근섬유가 약해 육즙이 빠져나가기 쉽지만 아임닭은 전문적인 프랑크 에멀전 공법으로 안심의 육즙까지 소시지에 촉촉하게 담아냈다.

아임닭의 와인퐁닭 통가슴살과 안심 프랑크 소시지 3종은 아임닭 공식 온라인몰에서 판매 중이며, 출시 기념 할인 프로모션을 진행 중이다. 이 외에도 11번가 등 각종 온라인몰에서 구매 가능하며, 오는 25일에는 GS마이샵 홈쇼핑 채널에서 오후 3시 46분부터 40분간 방송을 통해 특별 판매된다.

