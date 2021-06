日 코로나 신규 확진 800명대…3개월만에 최저

[아시아경제 이현우 기자] 일본 정부가 도쿄올림픽 관중 수용을 결정한 가운데 일본의 코로나19 일일확진자는 최근 3개월래 최저치인 800명대로 떨어진 것으로 알려졌다. 그러나 여전히 안심할 수 있는 수준은 아니어서 도쿄올림픽 관중 수용과 관련한 논란은 지속될 전망이다.

21일 NHK방송이 발표한 일본 보건당국의 코로나19 신규확진자 집계에 따르면 이날 오후 6시 현재 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 868명을 기록했다. 이는 지난 3월22일 816명을 기록한 이후 가장 적은 수치라고 NHK는 보도했다. 코로나19 누적확진자는 78만6837명, 누적사망자는 1만4474명을 기록했다.

지역별 신규 확진자는 도쿄올림픽·패럴림픽 개최 도시인 수도 도쿄도가 236명으로 가장 많았고, 수도권인 가나가와현 135명, 지바현 85명 등의 순으로 나타났다. 앞서 이날 일본정부와 도쿄올림픽위원회 등 유관기관들은 온라인으로 개최된 회의 결과 도쿄올림픽 경기장 내 관중을 1만명 이내로 결정했다고 발표했다.

일본 내외의 논란 속에서 일본정부는 이날부터 도쿄도 등 9개 광역지방자치단체에 발령됐던 코로나19 긴급사태를 해제하고, 도쿄도 등 7개 광역지자체에 긴급사태 전 단계인 '만연방지 등 중점조치'를 적용하기 시작했다. 그러나 일본 내 코로나19 상황이 아직 완전히 안심할 수준이 아니기 때문에 올림픽 관중 수용 논란은 수그러들지 않을 것으로 예상된다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr