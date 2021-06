[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 21일 '전국 남북교류협력 지방정부협의회'와 '남북경제문화협력재단'이 준비한 토론회에 참석했다.

이날 열린 토론회는 지방정부와 민간의 다층적인 교류를 통해 남북 간에 신뢰를 놓기 위한 자리다.

한편 '전국 남북교류협력 지방정부협의회'는 '남북경제문화협력재단'과 함께 오는 29일부터 '약속'이라는 주제로 남북합의 이행을 위한 남북 미술, 사진전을 개최할 예정이다.

