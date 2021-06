[아시아경제 박종일 기자] 서울시 노원50플러스센터(센터장 장부경)는 50+세대(만 45~64세) 당사자인 강사들이 자신의 콘텐츠를 함께 공유하는 이모작 열린교육 2학기 프로그램을 마련, 수강생을 모집한다.

노원50플러스센터는 콘텐츠 공모를 통해 선정된 17개의 강좌(7월 개강)는 시니어모델 워킹베이직클래스, 전통의 배자조끼 만들기, IT파워디렉터 왕초보편, 건축여행(한옥), 인문학 강좌 등 다양한 프로그램들로 구성돼 50+세대에게 유용하고 의미 있는 강좌가 될 것이라고 담당PM은 말한다.

강좌는 비대면인 온라인(웹엑스)과 거리 지키기를 유지하며 강의실에서 진행되는 오프라인 두 가지 방식이며 무료이거나 소액(1만원)으로 책정됐다.

신청 방법은 노원 50플러스 홈페이지에서 6월21일부터 받는다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr