정지권 서울시의원 "서울 어린이대공원 팔각당 등 키즈카페 설치 필요"

서울시 각 구에 키즈카페 설치하면 ‘육아부담 줄이고 양육비용 지원’ 효과

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 정지권 의원(더불어민주당, 성동2)은 지난 16일 서울시의회 교통위원회에서 열린 제301회 정례회 서울시설공단 업무 보고 시 몇 년간 공실로 운영되는 어린이대공원 팔각당에 키즈카페를 설치 운영하는 방안을 검토해 줄 것을 요청했다.

정 의원은 지난 6월2일 오세훈 서울시장과 조찬 간담회에서 성동구에 키즈카페 설치를 제안, 당시 오시장도 긍정적으로 답한 바 있다.

서울 어린이대공원 팔각당은 2013년 이후로 9년째 간헐적인 행사나 축제 등 대여 외에는 대부분을 공실로 운영돼 왔으며 서울 시설공단은 수년째 운영 방안에 대해 답을 내놓지 못하고 검토만 하고 있는 실정이다.

정 의원은 “어린이대공원 팔각당이 수년째 공전되고 있는 상황을 타개하기 위한 방안으로 키즈카페를 설치, 운영하면 어린이대공원이라는 명칭에도 부합되고 아동이 있는 가정에도 도움을 줄 수 있어 서울시설공단의 적극적인 검토가 필요하다”고 주장했다.

정지권 의원은 “서울시 각 구에 2개 이상 키즈카페를 설치 운영하면 육아 부담에서 조금이나마 해방되고 육아 비용을 절감할 수 있어 아동을 키우는 가정에 큰 도움이 될 수 있다”며 “서울시의 적극적인 지원이 이루어지도록 계속 협조 할 예정”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr