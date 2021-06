인테리어 쇼핑플랫폼 ‘뚝딱’ 카카오톡채널 추가하고 혜택받기 이벤트

품격 있는 인테리어, 실속 있는 쇼핑 서비스를 제공하는 몽땅뚝딱(이하 뚝딱)은 고객 감사 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

‘뚝딱’의 카카오톡플러스 채널을 추가하면 쇼핑정보, 할인정보 제공 및 특별 쿠폰 지급 등 유익한 정보를 수시로 제공하고 있다. 카카오톡 앱에 접속하여 친구 찾기에서 ‘뚝딱’을 검색 후 채널을 추가하면 참여 가능하다.

현재 ‘뚝딱’에서는 신규가입자 대상으로 ‘뚝딱’의 모든 상품을 최대 4만원까지 할인 받을 수 있는 쿠폰이 자동발급 중이며, 가구, 가전, 식품, 패션 등 카테고리별로 최대 10만원까지할인 받을 수 있는 할인쿠폰을 증정하고 있어서 다양한 상품을 합리적 가격에 구매할 수 있다.

한편 ‘뚝딱’은 인테리어 시공을 위해 여러 곳을 알아볼 필요없이 한번에 비교 견적을 받을 수 있는 부분시공 견적 시스템을 제공하고 있으며, 부분시공 뿐만 아니라 토탈 인테리어 및 상업 인테리어도 가능하다.

‘뚝딱’은 12개월 무이자 할부지원, 무료 큐레이터 서비스, 플랜테리어 할인, 보관이사 할인 등 인테리어 공사에 필요한 다양한 혜택을 제공하고 있다. 전국 1,300여개 인테리어 시공 파트너를 통해 고객에게 안심 인테리어 시공 서비스를 제공하고 있는 ‘뚝딱’의 인테리어 상담은 홈페이지 및 어플리케이션을 통해 신청할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr