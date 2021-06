"상권 활성화되고 문화재·주민 상생하는 사례 되길"

숭례문 후문이 일반에 처음 개방된다. 문화재청 궁능유적본부는 22일부터 남대문시장과 가까운 후문을 추가 개방한다고 21일 전했다. 관람객이 숭례문 정문과 후문을 자유롭게 오갈 수 있게 한다. 개방 시간은 정문과 같이 오전 9시부터 오후 6시까지다.

관계자는 "남대문시장과 숭례문의 접근성이 좋아질 것"이라며 "상권을 활성화되고 문화재와 주민이 상생하는 긍정적 사례가 되기를 기대한다"고 했다. 이어 "중구청, 남대문경찰서, 남대문시장상인회 등 관계기관과 협업 지원체계를 구축해 문화재 보호와 관람 안전관리에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

