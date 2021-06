경남도보건환경연구원, 2년 연속 환경 분야 국제우수분석기관 인증

국제 분석공인기관(미국, ERA) 분석 능력 우수 평가

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도보건환경연구원은 미국 환경 자원협회가 주관하는 국제 숙련도 시험에 대한 평가에서 2년 연속으로 환경 분야 '국제 우수 분석 기관(laboratory of excellence)'으로 인증을 받았다.

이번 ERA 국제숙련도 평가는 전 세계 약 200여개 분석기관이 참가해 미지시료에 대한 분석 평가를 통해 진행됐다.

연구원은 먹는 물 분야 16개 항목, 수질 분야 20개 항목, 토양 분야 12개 항목 등에서 모두 '적합'을 받았다.

연구원은 환경 분야에 대한 시험 검사를 선도하는 경남도 내 전문 시험 연구기관이다.

정확하고 정밀한 측정 분석 결과를 위해 실험환경, 실험 용품과 장비, 직원교육 등 전 분야에 걸쳐 지속해서 시험 분석에 대한 품질 관리를 하고 있다.

올해 초에는 국립환경과학원에서 주관하는 국내 숙련도 평가에서도 환경 전 분야에 대해 우수한 시험 검사 능력 검증을 완료한 바 있다.

조인철 물환경연구부장은 "연구원은 정확하고 신뢰성 있는 시험 결과를 최우선 목표로 하고, 국제적 시험 검사 역량 강화를 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

