풀무원, '동치미냉면·함흥비빔냉면' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 여름에 맞춰 쫄깃한 식감을 살린 함흥냉면을 선보인다.

풀무원식품은 전문점 수준의 쫄깃한 면발을 구현한 함흥냉면 2종 ‘동치미냉면’과 ‘함흥비빔냉면’을 출시했다고 21일 밝혔다.

최근 출시한 ‘평양냉면’과 ‘고메밀냉면’ 2종(육향가득 고메밀 물냉면, 칼칼다대기 고메밀 비빔냉면)에 이은 세 번째 프리미엄 냉면 제품으로 고구마전분으로 뽑아 쫄깃한 면발이 특징이다. 흔히 사용하는 메밀 대신 고구마전분으로 함흥냉면 전문점 특유의 식감을 만들었고 색깔도 연한 회색빛의 면으로 구현했다.

‘동치미냉면’은 식물성 원료만 사용해 만든 냉면이다. 육수는 맑은 동치미 국물로만 냈다. 여기에 유산균까지도 김치에서 유래한 식물성 유산균인 ‘씨앗유산균’을 더해 톡 쏘는 감칠맛을 더했다. ‘씨앗유산균’은 풀무원이 약 2년여에 걸친 연구 끝에 개발한 유산균으로, 시원한 감칠맛을 내는 ‘만니톨’이 풍부하다. 취향에 따라 동봉된 겨자소스를 넣어 먹어도 좋다.

‘함흥비빔냉면’은 매콤한 고추장에 사과즙과 배즙을 최적의 비율로 조합한 과일숙성 비빔장을 사용했다. 여기에 동봉된 초절임 무를 더하면 보다 상큼한 풍미로 시원하게 즐길 수 있다.

노혜란 풀무원식품 PM은 “앞으로도 풀무원은 독보적인 제면기술을 활용하여 보다 다양하고 세분화된 소비자 니즈를 충족시킬 수 있는 글로벌 면요리 제품들을 선보일 계획”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr