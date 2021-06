[기하영의 생활 속 카드]'골린이' 라면…골프 특화 카드로 할인받으세요

KB국민 그린재킷 체크카드, 신한카드 라베 등

골프특화 카드 출시

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

연간 4670만명. 지난해 골프장 이용객 수입니다. 전년대비 약 500만명(12%) 늘어난 수치인데요. KB금융지주 경영연구소가 발표한 '코로나19가 갈라놓은 골프연습장과 스크린골프장 차별화' 보고서에 따르면, 골프장 이용객 수는 최근 5년간 연평균 약 5.4% 늘어나고 있습니다. 특히 코로나19여파와 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 골프를 즐기는 사람이 급증하면서 골프가 점차 대중화되는 모습입니다.

이에 따라 카드사들도 골프에 특화된 카드와 서비스를 선보이고 있습니다. 프리미엄 카드 뿐 아니라 체크카드에도 골프에 특화된 혜택을 탑재한 상품이 출시됐습니다.

KB국민카드는 골프연습장, 스크린골프, 골프의류·용품점 등 골프 관련 가맹점 이용 시 할인 혜택이 제공되는 'KB국민 그린재킷 체크카드'를 시장에 내놨습니다. 이 카드는 연회비 없이 전월 이용실적이 30만원 이상이면 ▲골프연습장·스크린골프 ▲골프의류·용품 ▲골프관광(그릿재킷투어) 등 골프 관련 3개 업종에서 각 영역별로 이용금액 기준 월 최대 10만원까지 5%가 할인됩니다.

이와 함께 주유소(충전소 제외)의 경우 이용금액 기준 월 최대 10만원, 생명보험과 손해보험 등 보험료 자동 납부는 이용금액 기준 월 최대 5만원까지 5%가 할인됩니다. 골프 업종과 주유소, 보험료 자동납부 할인 혜택은 전월 이용실적이 ▲30만원 이상이면 월 최대 1만원 ▲60만원 이상이면 월 최대 2만원까지 제공되는 월간 통합할인한도 범위 내에서 누릴 수 있습니다.

신한카드는 골프 특화 프리미엄 카드인 '신한카드 라베'를 출시했습니다. 연회비 19만7000원(국내전용)의 이 카드는 골프관련 비용부담을 줄이면서, 빅데이터 분석을 통해 골퍼들의 이동경로와 소비행태를 반영한 서비스를 제공하는 것이 특징입니다. 신한카드 라베는 매년 3가지 기프트옵션 중 하나를 선택할 수 있는데요. 국내 골프장 및 골프연습장 10만원 이상 결제할 경우 5만원 할인(연 3회), 골프존 모바일 골프문화상품권(17만원, 연 1회), 부쉬넬 골프 거리측정기 바우처(20만원, 연 1회) 중 하나를 선택해 혜택을 받을 수 있습니다.

또 카드 이용에 따라 대한항공 마일리지 적립혜택도 제공됩니다. 국내 골프장 및 해외 이용금액은 1500원당 3마일리지를 적립해주고, 요식업종과 모든 주유소에서 이용하는 금액은 1500원당 2마일리지를 적립해줍니다. 그 외 전 가맹점을 대상으로는 이용금액 1500원당 1마일리지 적립 서비스를 제공합니다.

현대카드의 경우 프리미엄 카드 고객을 대상으로 골프 특화 서비스를 제공할 계획입니다. 프리미엄 카드인 블랙·퍼플·레드·핑크 회원 등이 이용할 수 있는 골프 스페이스를 열고, 레슨비를 내면 프로 골프선수로부터 골프 레슨 등을 받을 수 있는 서비스를 준비 중입니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr