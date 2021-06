[아시아경제 박형수 기자] 국민의힘이 권영세 의원을 대외협력위원장으로 내정했다.

20일 정치권에 따르면 이준석 국민의힘 대표가 권 의원에게 위원장을 맡아 달라고 한 것으로 알려졌다.

이 대표가 야권의 대권주자를 국민의힘으로 끌어들여 경선을 치르는 방안을 구상 중인 것을 고려하면 대외협력위원장이 당 밖의 유력 대선주자와 소통하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

권 의원은 윤석열 전 검찰총장의 서울대 법대 1년 선배이기도 하다.

이 대표는 권 의원에게 사무총장직을 제안했으나 권 의원은 이를 고사했다.

국민의힘은 21일 최고위원회의에서 대외협력위원장을 비롯해 디지털정당위원장, 인재영입위원장 인사도 의결할 것으로 알려졌다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr