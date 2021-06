'만성 주차난' 광주송정역, 주차빌딩 21일 본격 착공

이용빈 의원 "주차난 해소…랜드마크 역할도 기대"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용빈 국회의원(더불어민주당·광주 광산갑)은 광주송정역의 주차문제 해결을 위해 21일 주차빌딩 착공식을 시작으로 본격 공사에 돌입한다고 20일 밝혔다.

그동안 광주송정역은 이용객이 급증하면서 주차난과 송정역 주변 교통체증 등으로 인한 불편이 가중되면서 주차공간 확보가 시급한 상황이었다.

이 의원이 지난해 광주송정역 주차빌딩을 위한 예산 318억원을 확보하면서, 2022년 10월 완공을 목표로 올해부터 공사가 본격적으로 추진됐다.

송정역 주차빌딩은 지상 7층 규모로 건립되며 공사가 완료되면 기존에 608면이던 주차장이 2.6배 규모인 1580면(장애인 48대)으로 확장된다.

주차빌딩 공사 기간에 이용객들의 주차 불편을 해소하기 위해 광주시, 코레일·광산구·경찰청이 협력해 송정역 주변에 있는 임시주차장 6개소에 717면을 운영하는 등 특별교통대책을 마련해 추진 중이다.

이 의원은 “광주송정역은 호남의 관문이자 미래 광주의 성장축인 광산의 요충지로 지리적 상징성을 갖췄지만, 이용 규모와 달리 역사(驛舍)와 주차공간이 협소했다”면서 “도시의 미래 가치를 품은 광주송정역이 광주 시민이 자부심을 갖는 랜드마크 역할을 할 수 있게 역사 증축과 주차장 공사 착수를 적극 환영한다”고 말했다.

이어 “송정역 주차빌딩이 완공되면 송정역 주차문제와 주변 도로 교통체증 문제가 크게 해소될 수 있을 것이다”면서 “공사기간 동안 이용객들의 불편은 불가피한 상황이지만, 지자체와 유관기관과 협력해 이용자들의 불편이 최소화 될 수 있도록 점검해 나가겠다”고 밝혔다.

