쿠팡물류센터 화재진화 작업 나흘째…소방대원 교대로 내부 투입

[아시아경제 박형수 기자] 쿠팡 경기 이천 덕평물류센터 화재 진화 작업이 지난 17일부터 나흘째 이어지고 있다.

소방당국은 화재를 완전히 진압하는 데에는 최소 이틀 이상 걸릴 것으로 판단하고 건물 내부로 진입해 불씨를 제거하고 있다.

20일 오후 4시 기준으로 쿠팡 물류센터 화재 현장에서는 여전히 건물 바깥으로 연기가 흘러나오고 있다.

소방당국은 이날 오전 8시30분부터 소방대원을 5명씩 5개조로 편성해 물류센터 내부로 투입하고 있다. 낙하물 발생 위험이 있어 중장비를 동원하지 못하는 상태라서 소방대원이 직접 들어가 잿더미를 일일이 헤쳐가며 불씨를 제거하고 있다.

소방당국은 날이 어두워지기 전까지 진화 작업을 하고 21일 오전 10시부터 건물에 대한 2차 안전진단을 한다.

건물 내부 적재물은 1620만개에 달했다. 부피로 따지면 5만3000여㎥에 달하고 종이나 비닐 등이 많다.

소방 관계자는 "화재를 완전히 끄려면 최소 오늘과 내일 이틀간 진화 작업을 해봐야 알 수 있을 것 같다"고 말했다.

경찰과 소방당국은 CCTV 등 분석을 통해 전기적 요인에 의해 화재가 발생한 것으로 추정하고 있다. 진화작업을 완료하는 대로 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사 등 유관기관과 함께 합동 현장 감식을 벌인다. 정확한 발화원과 지점 등 화재 경위를 조사할 방침이다.

화재는 지난 17일 오전 5시 20분께 물류센터 지하 2층에서 시작됐다. 물류센터는 지상 4층, 지하 2층에 연면적 12만7178.58㎡에 달한다. 축구장 15개 넓이와 비슷한 규모다.

소방당국은 건물에 대한 1차 안전진단을 마친 후인 19일 오전 수색팀을 투입해 진화 작업 중 실종된 경기 광주소방서 119 구조대 김동식 구조대장(52·소방령) 유해를 수습했다. 고 김동식 구조대장 영결식은 21일 오전 9시30분 경기 광주 시민체육관에서 경기도청장(葬)으로 거행한다. 경기도는 고인에게 지난 18일자로 소방경에서 소방령으로 1계급 특진 조치하고 녹조근정훈장을 추서했다.

