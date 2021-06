교육업계, 전면등교 앞두고 ‘학습결손’ 보완 이벤트 눈길

학력 격차 보완하는 학습 이벤트 잇따라 선봬

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나1 백신 접종 확대로 전국 초중고의 2학기 전면등교가 가시화되면서 교육업계가 학습 결손을 막는 다양한 이벤트와 프로모션을 선보이고 있다.

20일 업계에 따르면 2학기부터 전국 초중고의 전면 등교 실시할 가능성이 높아지고 있다. 지난해부터 유행한 코로나19 바이러스로 그동안 전국 초중고 수업이 비대면 온라인으로 진행돼왔으나, 2학기부터는 등교 수업으로 전환되면서 정상화 될 것으로 관측된다. 이에 비대면 수업으로 발생한 학습 결손을 막고, 학력 격차를 보완하고자 교육업계에서 다양한 학습 이벤트와 프로모션을 선보이고 있다.

일대일 맞춤 AI수학 프로그램 매쓰클라우드, 일주일 무료체험

금성출판사는 학생들이 수학의 기초부터 심화과정까지 학습할 수 있도록 AI수학 매쓰클라우드 7일 무료체험 이벤트를 실시한다. 이달 말까지 이벤트 게시물에서 매쓰클라우드 무료체험을 신청하면 추첨으로 신세계 상품권 5만원권, 치킨 기프티콘, 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 총 16명에게 제공한다.

매쓰클라우드는 초등4학년~중학 3학년 총 6개 학년의 수학과정으로 구성됐다. 학생의 실력과 학습 패턴을 분석해 일대일 맞춤 학습이 가능한 AI수학 프로그램이다. 간단한 검색으로 궁금한 개념과 주변 개념까지 방사형 맵으로 한눈에 확인할 수 있는 ‘구름수학사전’이 탑재돼 있으며 개념학습부터 동영상 강의, 심화 문제풀이까지 연계한 학습이 가능하다. 이 외에도 자동 오답 정리는 물론 오답의 변형문제를 무제한으로 풀어볼 수 있는 시스템으로 취약점을 완벽하게 보완할 수 있고, AI 4종성적표로 현재 실력부터 미래점수추이까지 확인할 수 있다. 매쓰클라우드는 푸르넷 공부방과 연계하여 지도교사의 맞춤 관리도 받을 수 있다.

배윤희 금성출판사 플랫폼?온라인 비즈니스 본부장은 “전면 등교를 앞두고 교육업계가 학생들의 기초 실력과 취약점을 보완할 수 있는 다양한 학습 프로그램, 이벤트를 통해 학습 고민을 해결해 드리고자 노력하고 있다”면서 “금성출판사도 AI수학 학습 프로그램 매쓰클라우드를 무료로 체험해 볼 수 있는 특별 이벤트를 실시하고 있으니, 이벤트에 참여해 학생의 수학 실력을 점검하고 앞으로의 맞춤 학습 계획을 세워보길 바란다”고 말했다.

문해력 결손 방지…좋은책신사고, 테스트 무료 제공

좋은책신사고는 중학생을 위한 ‘문해력 테스트’를 무료 제공한다. 최근 큰 화두로 대두되고 있는 학생들의 문해력 결손을 방지하기 위해 마련된 테스트로 우공비 중학 국어 교재를 활용해 좋은책신사고가 자체 개발한 12문항으로 구성됐다. 테스트는 좋은책신사고 홈페이지에서 바로 응시 가능하며, 추첨을 통해 갤럭시핏, LED 스탠드, 모나미 볼펜 세트 등 다양한 경품을 증정한다. 이벤트는 6월 30일까지 진행한다.

좋은책신사고 관계자는 "초등 때와 달리 학습량과 난이도가 대폭 증가하는 중학교 시기에는 기본기를 탄탄하게 다지는 것이 무엇보다 중요하기 때문에 정확히 자신의 수준을 파악하는 것이 필요하다”면서 "특히 문해력은 국어뿐 아니라 다른 과목 학습까지 영향을 미칠 수 있을 수 있기 때문에 꾸준한 독해 연습을 통해 어휘와 문장을 폭넓게 이해하는 학습이 반드시 필요하다"고 말했다.

화상영어 브랜드 캠블리, 최대 50% 할인 프로모션

글로벌 화상영어 캠블리는 성인 및 어린이 화상영어 프로그램을 최대 50% 할인한다. 캠블리 창립 9주년 기념 프로모션으로 수강 기간에 따라 기본 할인에서 29%를 추가 할인해주는 행사다. 1년 수강 시 최대 혜택인 50%를 할인 받을 수 있다. 할인은 수강 결제 시 코드 입력란에 ‘캠블리기념할인’, ‘캠블리기념할인kids’ 코드를 넣으면 자동 적용된다. 캠블리클래식 신규 회원에게는 미리 수업을 경험해볼 수 있도록 15분 수업도 무료로 지원한다.

캠블리는 한국을 비롯해 100여 개 나라에서 이용하고 있는 글로벌 화상영어 프로그램으로 미국과 캐나다, 영국 등 영미권 원어민 튜터가 1만여 명 등록되어 있다. 성인 대상의 캠블리클래식은 프리토킹은 물론 체계적인 수업을 원하는 학습자들을 위한 커리큘럼까지 다양한 과정이 마련되어 있으며, 어린이를 위한 캠블리키즈는 레벨에 따른 커리큘럼 수업으로 진행된다.

캠블리 관계자는 "캠블리키즈는 공립 교사 경험이 있거나 ESL 자격증을 보유한 강사들을 확보해 수업을 구성했다"며 "수업은 자체 개발한 7단계 ESL 커리큘럼에 따라 기초 대화, 차별화된 언어 능력, 학구적인 영어까지 학습할 수 있어 학습자의 수준에 맞춰 정교한 영어실력 향상을 돕는다"고 설명했다.

