20일 서울 종로구 정부서울청사 외벽에 '대한민국 동행세일' 홍보를 위한 대형 플래카드가 설치돼 있다. 중소벤처기업부는 코로나19 위기 극복과 중소기업소상공인의 판로 개척을 위해 대규모 할인 행사인 '2021 대한민국 동행세일'을 지난해에 이어 올해 다시 개최한다고 밝혔다. 오는 24일부터 다음 달 11일까지 18일간 온라인 중심으로 진행된다./김현민 기자 kimhyun81@

