중기부, 인스타그램서 ‘동행세일 득템보탬’ 챌린지 전개

영상 게시자 추첨해 TV 등 다양한 경품 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 인스타그램을 통해 '동행세일 득템보탬 챌린지'를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 챌린지는 최근 2030세대에게 인기를 끌고 있는 인스타그램 '릴스(Reels)' 플랫폼을 통해 지난 17일 부터 진행되고 있다.

참여 방법은 소비자와 소상공인, 중소기업까지 모두에게 득템이 되고 보탬이 된다는 뜻의 '동행세일 득템보탬 노래'에 맞춰 동작을 따라하고 이를 촬영한 영상을 릴스에 게시하면 된다.

먼저 중기부 인스타그램에 접속해 릴스 단추에서 '득템보탬 챌린지'를 시청하고 하단 더보기 탭에서 '이 릴스 리믹스하기'를 선택해 영상을 촬영한 뒤, 필수 해시태그인 '#동행세일'과 '#득템보탬챌린지'를 입력해 본인 계정에 등록하면 참여가 완료된다.

중기부는 다음달 11일까지 필수 해시태그를 포함한 영상 게시자 중 추첨해 1명에게 75인치 대형 텔레비전, 5명에게 물걸레 로봇청소기, 10명에게 무선 안마기, 50명에게 휴대용 미니 선풍기 등을 증정한다. 당첨자는 다음달 14일 발표할 예정이다.

이외에도 다음달 11일까지 홍보 모델 박소이가 시장, 마트 등 다양한 장소를 배경으로 촬영한 동행세일 입소문영상을 SNS에 공유하는 행사도 진행한다. 필수 해시태그를 포함한 게시글 중 추첨을 통해 1000명에게 공기청정기 등 경품이 지급된다.

자세한 내용은 동행세일 홈페이지, 중기부 SNS 등을 통해 확인할 수 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr