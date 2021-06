'촉각 그림카드' 활용한 탐방체험

문화재청 궁능유적본부는 오는 22일과 25일 경복궁에서 '촉각 그림카드'를 활용한 시각장애인 탐방체험을 진행한다. 시각장애인 참가자는 3D 프린팅 기술로 제작된 촉각 그림카드로 사고를 형상화하는 사전 교육을 받는다. 이어 해설사와 함께 궁내를 둘러보며 공간 감각과 실제 질감을 체험한다. 관계자는 "점·묵자만으로는 관람에 한계가 있다는 의견을 수렴해 기획했다"며 "궁궐의 평면·공간적 그림을 정확하게 이해하는 계기가 될 것"이라고 했다. 시범운영에는 서울시 시각장애인 약 스무 명이 참여한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr