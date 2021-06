외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 보였다. 코스피시장에서는 순매도를 기록했으나 코스닥시장에서는 순매수를 나타냈다.

20일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 14일부터까지 18일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 6862억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 8763억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 1911억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 313,000 전일대비 16,000 등락률 +5.39% 거래량 1,630,734 전일가 297,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 '기관 사랑' 듬뿍 엔터株 날아간다경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소 close 였다. 외국인은 지난 주 하이브를 1889억원 순매수했다. 뒤이어 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,701,000 전일대비 36,000 등락률 +2.16% 거래량 50,697 전일가 1,665,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 [특징주]LG생활건강, 백신 확대 수혜 기대감에 6%대 강세주식거래엔 막힌 '소수점거래'"친환경 가치소비 앞장" 이마트, LG생활건강과 협업 행사 close 을 1827억원 순매수했다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 674,000 전일대비 24,000 등락률 +3.69% 거래량 456,319 전일가 650,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내 close (977억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 13,000 등락률 -1.56% 거래량 252,978 전일가 835,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 배터리 왕좌의 게임…中 시장 업은 CATL, 美 영향력 키우는 LG외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승 close (968억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 398,000 전일대비 8,500 등락률 +2.18% 거래량 1,268,656 전일가 389,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 원전 수주! 월요일 시초가 무조건 공략하세요!외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감[종목 속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수" close ·794억원), 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 55,683 전일가 834,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 효성티앤씨, 서울특별시 환경상 '대상' 수상 close (751억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,500 등락률 +1.62% 거래량 978,143 전일가 154,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 英 로열 필하모닉 오케스트라 공식 파트너 선정LG전자, 세계 최초 83형 올레드 TV 출시…출하가 1090만원"카페야 사무실이야"…LG디스플레이, 업무공간 '허브존' 변신 close (573억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 207,400 전일대비 3,900 등락률 +1.92% 거래량 325,812 전일가 203,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내 close (559억원), 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 2,250 등락률 +5.04% 거래량 3,465,057 전일가 44,650 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, SPC 그룹에 친환경 포장 소재 공급[클릭 e종목] “한화솔루션, 하반기 태양광 흑자 기대”[종목속으로]"태양이 비춘다" 한화솔루션…올라갈 일만 남았네 close (530억원), 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 29,950 전일대비 6,900 등락률 +29.93% 거래량 37,554,983 전일가 23,050 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 원전 수주! 월요일 시초가 무조건 공략하세요!정부 발표, ‘백신” 황금株! 주가 고공행진"윤석열"에 이어, "이준석" 관련株 지금 잡아야 오릅니다 close (454억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 14,916,721 전일가 80,900 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 전세계 주주수익률 최고 기업은?…반도체 제조·장비 기업이 효자외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4453억원 순매도했다. 외국인은 2주 연속 삼성전자를 가장 많이 팔았다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 7,000 등락률 +4.73% 거래량 7,706,345 전일가 148,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 원전 수주! 월요일 시초가 무조건 공략하세요!외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승 close 를 3130억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 1,500 등락률 -0.63% 거래량 1,036,077 전일가 236,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승현대차, 인도 전략 모델 알카자르 출시 close (1805억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 340,000 전일대비 1,000 등락률 -0.29% 거래량 613,284 전일가 341,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 포스코, 고장 진단에 AI 접목해 복구시간 30% 줄인다전망 엇갈리는 철강株…"추세 꺾였다"VS"일시적 조정"[특징주] 뉴인텍, 41兆 투자 'K-수소동맹' 참여 현대차에 부품 공급 소식 부각 close ·812억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 2,000 등락률 -1.58% 거래량 2,506,112 전일가 126,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 "'구식'만 이용해도 건강해져요"…SK하이닉스의 '특별한 밥상'전세계 주주수익률 최고 기업은?…반도체 제조·장비 기업이 효자외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close (730억원), 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 12,000 등락률 -4.12% 거래량 477,758 전일가 291,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 신세계 "휴젤 인수 관련 검토, 확정된 바 없어"이틀째 연락 없는 이베이 본사 … 재입찰 가능성도?[요즘 신입] ⑤"신입 친화적 카카오가 삼성보다 인기"…일터 바뀌어야 인재 온다 close (721억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 4,500 등락률 -1.60% 거래량 790,092 전일가 281,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 SK이노, 폐플라스틱 활용 직원 공모전[요즘 신입] ⑤"신입 친화적 카카오가 삼성보다 인기"…일터 바뀌어야 인재 온다[클릭 e종목] "에코프로비엠, 우려 딛고 2Q '깜짝 실적' 전망" close (712억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 550 등락률 +2.31% 거래량 8,746,314 전일가 23,800 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 "카페야 사무실이야"…LG디스플레이, 업무공간 '허브존' 변신[클릭 e종목] "OLED 호황에…LG디스플레이 2Q '깜짝실적' 전망"[클릭 e종목]LG디스플레이, OLED 흑자 사이클 진입…목표주가 ↑ close (688억원), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 500 등락률 -0.43% 거래량 572,180 전일가 116,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해"OCI, 1Q 매출액 0.9% 증가…영업익 470억원 '흑자전환'OCI, 중국發 공급과잉 ‘덫’ 벗어날까 close (580억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 6,000 등락률 -0.73% 거래량 87,955 전일가 824,000 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 자존심 구긴 엔씨, 황제주 자리 되찾을까[클릭 e종목] "엔씨소프트, 3분기 실적 기대감 크다"외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close (506억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

미국의 테이퍼링(자산매입축소) 논의가 시작됐지만 외국인 이탈이 심화되지는 않을 것이란 전망이다. 안소은 IBK투자증권 연구원은 "2014년 테이퍼링 사례와 달리 양적완화를 통해 한국으로 유입된 유동성이 애초에 많지 않다"면서 "선진국 양적완화로 유입된 외국인 자금이 적기 때문에 통화긴축 정책으로 전환돼도 외국인 자금이 빠져나갈 여지가 많지 않다"고 설명했다. 코로나19 이후 외국인 수급 공백이 장기화된다는 점은 부담스럽지만 외국인 이탈이 심화되지 않는 것 자체도 증시에는 안도감을 줄 수 있다는 분석이다. 안 연구원은 "신흥국 중 한국의 경기 및 이익 펀더멘털 회복세가 상대적으로 강하다는 점도 긍정적"이라며 "테이퍼링 리스크 하에서도 외국인 수급으로 인한 증시 하방 압력이 제한적일 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr