속초해수욕장 내달 10일 개장‥ 방역·안전 최우선

유관기관 협업 5개 반 편성 현장 관리본부 24시간 운영

[아시아경제 라영철 기자] 강원 속초해수욕장이 다음 달 10일 개장해 오는 8월 29일까지 운영한다.

20일 해수욕장 측에 따르면, 수상안전관리요원을 투입해 물놀이 안전사고 예방을 강화하고, 수상 안전장비를 추가 확보했다.

또한 유관기관 협업과 5개 반으로(일 66명 근무) 구성한 현장 관리본부를 24시간 운영한다.

코로나 19 확산 방지를 위해 체온 스티커 도입과 안심콜 번호 운영으로 해수욕장 출입 피서객 통제와 방문 이력 관리를 간소화하고 파라솔 2m 간격 조정, 다중이용시설 이용자 수 제한 등 거리두기를 강화할 방침이다.

피서객들의 편의를 위해서는 야외 코인 샤워기와 세족기를 추가 설치하고, 실내 샤워장의 온수시설 개선 등 다양한 시설 보수와 전천후 야외풀장을 설치해 가족단위 관광객 수요도 충족한다.

이밖에 장애인과 거동인 불편한 방문객을 위한 수영이 가능한 해변용 휠체어 등 다양한 시설을 마련할 예정이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr